Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Aos 10 anos, baiana vira bicampeã e faz história no hipismo

Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024 e confirma o talento precoce que vem mudando o esporte no Nordeste

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/12/2025 - 17:11 h
Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024
Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024 -

Beatriz Garcez, promessa lapidada pela Vila Hípica Verona, voltou a ocupar o topo do pódio. Depois de dominar o ranking Norte-Nordeste em 2024, quando ainda tinha 9 anos, a amazoninha repetiu o feito em 2025 e entrou para um grupo raríssimo: o de atletas que se tornam bicampeões tão cedo.

Além da conquista regional, 2025 marcou outro capítulo importante na carreira da atleta. Bia integrou a equipe que faturou o título brasileiro por equipes, reforçando sua maturidade competitiva e ampliando sua presença no cenário nacional.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Beatriz Garcez conquista o bicampeonato Norte-Nordeste
Beatriz Garcez conquista o bicampeonato Norte-Nordeste | Foto: Divulgação

Talento precoce que impulsiona o Nordeste

Aos 10 anos, Bia já desponta como uma das maiores promessas do hipismo brasileiro. Técnica apurada, regularidade em pista e coragem nos percursos fazem da atleta um dos nomes mais comentados do Nordeste, elevando não só a Bahia, mas a visibilidade do hipismo regional em todo o país.

Leia Também:

Brasil dá show e conquita a primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino
Joia de R$ 600 milhões volta à lista do Bahia para enfrentar o Flu
Desfalques preocupam, mas Vitória ganha reforço diante do São Paulo
Lando Norris desbanca Verstappen e é o novo campeão da Fórmula 1

Formação sólida e resultados que inspiram

Revelada pela base da Vila Hípica Verona — equipe que vem transformando a modalidade na região — a jovem segue acumulando resultados expressivos.

Sua trajetória inspira cavaleiros e amazonas que chegam agora ao esporte e reafirma que talento aliado a disciplina e paixão pode levar o hipismo baiano ainda mais longe.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia esportes hipismo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x