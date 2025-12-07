ESPORTES
Aos 10 anos, baiana vira bicampeã e faz história no hipismo
Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024 e confirma o talento precoce que vem mudando o esporte no Nordeste
Por Iarla Queiroz
Beatriz Garcez, promessa lapidada pela Vila Hípica Verona, voltou a ocupar o topo do pódio. Depois de dominar o ranking Norte-Nordeste em 2024, quando ainda tinha 9 anos, a amazoninha repetiu o feito em 2025 e entrou para um grupo raríssimo: o de atletas que se tornam bicampeões tão cedo.
Além da conquista regional, 2025 marcou outro capítulo importante na carreira da atleta. Bia integrou a equipe que faturou o título brasileiro por equipes, reforçando sua maturidade competitiva e ampliando sua presença no cenário nacional.
Talento precoce que impulsiona o Nordeste
Aos 10 anos, Bia já desponta como uma das maiores promessas do hipismo brasileiro. Técnica apurada, regularidade em pista e coragem nos percursos fazem da atleta um dos nomes mais comentados do Nordeste, elevando não só a Bahia, mas a visibilidade do hipismo regional em todo o país.
Formação sólida e resultados que inspiram
Revelada pela base da Vila Hípica Verona — equipe que vem transformando a modalidade na região — a jovem segue acumulando resultados expressivos.
Sua trajetória inspira cavaleiros e amazonas que chegam agora ao esporte e reafirma que talento aliado a disciplina e paixão pode levar o hipismo baiano ainda mais longe.
