Aos 10 anos, baiana vira bicampeã e faz história no hipismo

Atleta da Vila Hípica Verona repete o feito de 2024 - Foto: Divulgação

Beatriz Garcez, promessa lapidada pela Vila Hípica Verona, voltou a ocupar o topo do pódio. Depois de dominar o ranking Norte-Nordeste em 2024, quando ainda tinha 9 anos, a amazoninha repetiu o feito em 2025 e entrou para um grupo raríssimo: o de atletas que se tornam bicampeões tão cedo.

Além da conquista regional, 2025 marcou outro capítulo importante na carreira da atleta. Bia integrou a equipe que faturou o título brasileiro por equipes, reforçando sua maturidade competitiva e ampliando sua presença no cenário nacional.

Talento precoce que impulsiona o Nordeste



Aos 10 anos, Bia já desponta como uma das maiores promessas do hipismo brasileiro. Técnica apurada, regularidade em pista e coragem nos percursos fazem da atleta um dos nomes mais comentados do Nordeste, elevando não só a Bahia, mas a visibilidade do hipismo regional em todo o país.

Formação sólida e resultados que inspiram



Revelada pela base da Vila Hípica Verona — equipe que vem transformando a modalidade na região — a jovem segue acumulando resultados expressivos.

Sua trajetória inspira cavaleiros e amazonas que chegam agora ao esporte e reafirma que talento aliado a disciplina e paixão pode levar o hipismo baiano ainda mais longe.