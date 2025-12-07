Menu
AUTOMOBILISMO

Lando Norris desbanca Verstappen e é o novo campeão da Fórmula 1

Esse foi o primeiro título mundial do piloto britânico, quebrando hegemonia de Verstappen

AFP e Redação

Por AFP e Redação

07/12/2025 - 11:53 h
Lando Norris (McLaren) se sagrou campeão mundial de Fórmula 1
Lando Norris (McLaren) se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 -

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) se sagrou campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez na carreira após terminar em terceiro lugar no Grande Prêmio de Abu Dhabi, neste domingo (7), vencido pelo holandês Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen precisava vencer no circuito de Yas Marina e torcer para que Norris não subisse ao pódio, mas o britânico de 26 anos controlou a corrida e terminou em terceiro, atrás de seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, cujas chances de título ficaram remotas devido ao rendimento do piloto da Red Bull.

Dessa maneira, o campeonato mundial de Fórmula 1 terminou com Lando Norris na primeira posição, com 423 pontos, seguido de perto por Max Verstappen (421) e Oscar Piastri (410).

Esse foi o primeiro título mundial de Lando Norris, que aos 26 anos está na sua sétima temporada na Fórmula 1. O britânico colocou fim na hegemonia de Max Verstappen, que vinha de quatro títulos consecutivos.

Tags:

esportes fórmula 1

