ESPORTES
ATACANTE DE SAÍDA

Exclusivo! Bahia define futuro de Rafael Ratão após brilho no futebol japonês

Esquadrão espera propostas para negociar o atleta nesta janela de transferências

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

06/12/2025 - 18:11 h | Atualizada em 06/12/2025 - 19:29
Ratão marcou o gol do triunfo sobre o Sport na Copa do Nordeste de 2024
Emprestado pelo Bahia ao Cerezo Osaka, do Japão, Rafael Ratão brilhou na atual temporada. Em 2025, o atacante marcou 23 gols em 44 jogos e terminou a J-League como vice-artilheiro, com 18 tentos anotados durante a competição.

Com o fim do contrato de empréstimo e o término do Campeonato Japonês, Ratão retorna ao Bahia, mas, conforme apuração do Portal A TARDE, a ideia do clube é negociá-lo. O Tricolor espera receber propostas pelo atacante de 30 anos nesta janela de transferências.

Rafael Ratão foi destaque no Cerezo Osaka em 2025
O vínculo de Ratão com o Cerezo Osaka possui cláusula de opção de compra ao final do empréstimo, mas o Bahia se mantém aberto a analisar ofertas de outros clubes pelo jogador.

Marca no Bahia

Contratado pelo Bahia em 2023 junto ao Toulouse, da França, Ratão nunca conseguiu se firmar com a camisa azul, vermelha e branca, apesar de marcar gols importantes. Pelo Tricolor de Aço, o atacante disputou 54 jogos, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências.

x