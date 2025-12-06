ATACANTE DE SAÍDA
Exclusivo! Bahia define futuro de Rafael Ratão após brilho no futebol japonês
Esquadrão espera propostas para negociar o atleta nesta janela de transferências
Por Téo Mazzoni
Emprestado pelo Bahia ao Cerezo Osaka, do Japão, Rafael Ratão brilhou na atual temporada. Em 2025, o atacante marcou 23 gols em 44 jogos e terminou a J-League como vice-artilheiro, com 18 tentos anotados durante a competição.
Com o fim do contrato de empréstimo e o término do Campeonato Japonês, Ratão retorna ao Bahia, mas, conforme apuração do Portal A TARDE, a ideia do clube é negociá-lo. O Tricolor espera receber propostas pelo atacante de 30 anos nesta janela de transferências.
O vínculo de Ratão com o Cerezo Osaka possui cláusula de opção de compra ao final do empréstimo, mas o Bahia se mantém aberto a analisar ofertas de outros clubes pelo jogador.
Marca no Bahia
Contratado pelo Bahia em 2023 junto ao Toulouse, da França, Ratão nunca conseguiu se firmar com a camisa azul, vermelha e branca, apesar de marcar gols importantes. Pelo Tricolor de Aço, o atacante disputou 54 jogos, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências.
