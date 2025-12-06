Exclusivo! Bahia define futuro de Rafael Ratão após brilho no futebol japonês

Ratão marcou o gol do triunfo sobre o Sport na Copa do Nordeste de 2024 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Emprestado pelo Bahia ao Cerezo Osaka, do Japão, Rafael Ratão brilhou na atual temporada. Em 2025, o atacante marcou 23 gols em 44 jogos e terminou a J-League como vice-artilheiro, com 18 tentos anotados durante a competição.

Com o fim do contrato de empréstimo e o término do Campeonato Japonês, Ratão retorna ao Bahia, mas, conforme apuração do Portal A TARDE, a ideia do clube é negociá-lo. O Tricolor espera receber propostas pelo atacante de 30 anos nesta janela de transferências.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rafael Ratão foi destaque no Cerezo Osaka em 2025 | Foto: Reprodução / X (twitter - @crz_official)

O vínculo de Ratão com o Cerezo Osaka possui cláusula de opção de compra ao final do empréstimo, mas o Bahia se mantém aberto a analisar ofertas de outros clubes pelo jogador.

Marca no Bahia

Contratado pelo Bahia em 2023 junto ao Toulouse, da França, Ratão nunca conseguiu se firmar com a camisa azul, vermelha e branca, apesar de marcar gols importantes. Pelo Tricolor de Aço, o atacante disputou 54 jogos, marcou 10 gols e distribuiu quatro assistências.