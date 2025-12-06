BASE EM AÇÃO?
Ceni não descarta usar joia da base em decisão contra o Fluminense
Tricolor precisa vencer no Maracanã para ir à fase de grupos da Libertadores
Por Téo Mazzoni
O duelo contra o Fluminense, neste domingo, 7, às 16h, no Maracanã, define o futuro do Bahia em 2026. Se vencer, o Tricolor garantirá vaga na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. Em caso de empate ou derrota, porém, dependerá de uma combinação de resultados: terá de torcer contra o Botafogo e contar com o desfecho da Copa do Brasil para seguir sonhando com a classificação direta.
Com clima de decisão, mesmo em plena disputa por pontos corridos, o Bahia precisará superar algumas das principais adversidades do confronto — atuar fora de casa, enfrentar a invencibilidade de seis jogos do rival e lidar com o “fantasma” do Fluminense, algoz do Esquadrão em 2025. Por isso, o técnico Rogério Ceni não descarta utilizar um dos principais ativos do clube: Ruan Pablo.
No jogo do Fluminense, se for preciso, ele estiver bem, nós vamos colocá-lo para jogar
Destaque entre as joias da base tricolor, o Pivete de Aço integra o elenco profissional e já recebeu o aval de Ceni. Na última quarta-feira, 3, após o triunfo sobre o Sport, voltou a ganhar minutos depois de retornar da Copa do Mundo Sub-17 e, ao final da partida, foi elogiado pelo treinador.
É um jogador que tem potencial, mostrou isso neste Mundial Sub-17. Um jogador de força
O comandante azul, vermelho e branco reforçou que Ruan Pablo “tende a se desenvolver com o passar do tempo” e, por isso, tem buscado colocá-lo em campo com mais frequência, mas com cautela, para evitar sobrecarga caso o atleta ainda não esteja totalmente pronto: “É por isso que a gente tenta colocar com dosagem de minutos”.
Em 2025, Ruan Pablo disputou 13 jogos com a camisa do Bahia, tendo marcado seu primeiro — e único — gol pelo profissional, contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano.
