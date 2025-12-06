CBF confirma amistosos do Brasil contra antigos algozes em Copas

Confira os últimos adversários da Seleção Brasileira antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026 - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A Seleção Brasileira já conhece seus últimos adversários antes da definição da lista final para a Copa do Mundo de 2026. A CBF confirmou, nesta sexta-feira, 5, que o Brasil fará dois amistosos na data Fifa de março, contra Croácia e França, ambos em solo americano. Embora as datas e os estádios ainda não tenham sido anunciados, a tendência é que os duelos sejam disputados em Orlando e Boston, respectivamente.

Veja:

O presidente da CBF, Samir Xaud, revelou a programação logo após o sorteio dos grupos do Mundial. Os confrontos de março marcarão também a estreia dos uniformes que a Seleção utilizará na Copa: a nova camisa azul será vestida diante da Croácia, enquanto a amarela estreia contra a França. Curiosamente, os dois rivais brasileiros — ambos integrantes do top-10 do ranking Fifa — compartilham do mesmo fornecedor de material esportivo da entidade e também apresentarão novos uniformes.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além dos dois testes confirmados, a Seleção ainda planeja realizar um jogo de despedida no Brasil antes do embarque para os Estados Unidos, em junho, e mais um amistoso já em território americano como parte da preparação final para o Mundial. A França ocupa atualmente a terceira colocação no ranking de seleções, enquanto a Croácia aparece em décimo lugar, reforçando o peso dos adversários escolhidos para o período pré-Copa.