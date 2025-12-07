Joia de R$ 600 milhões volta à lista do Bahia para enfrentar o Flu

Dell comemorando gol pelo Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Após receber um recado inusitado da estrela Erling Haaland, do Manchester City, o jovem atacante Dell foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a última rodada do Brasileirão. A lista para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 16h, contém 27 jogadores.

Sem David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, que estão entregues ao departamento médico, o Esquadrão de Aço volta a contar com Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Sport.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Dell, joia do Bahia com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões), Rogério Ceni também terá o companheiro Ruan Pablo à disposição. Ao lado do jovem Arthur Jampa, a dupla liderou a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 em novembro deste ano.

Confira a lista completa: