Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RELACIONADOS!

Joia de R$ 600 milhões volta à lista do Bahia para enfrentar o Flu

Relacionados do Tricolor têm retorno importante e presença da jovem promessa convocada após mensagem de Haaland

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/12/2025 - 14:33 h
Dell comemorando gol pelo Bahia
Dell comemorando gol pelo Bahia -

Após receber um recado inusitado da estrela Erling Haaland, do Manchester City, o jovem atacante Dell foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a última rodada do Brasileirão. A lista para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 16h, contém 27 jogadores.

Sem David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, que estão entregues ao departamento médico, o Esquadrão de Aço volta a contar com Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Sport.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além de Dell, joia do Bahia com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões), Rogério Ceni também terá o companheiro Ruan Pablo à disposição. Ao lado do jovem Arthur Jampa, a dupla liderou a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 em novembro deste ano.

Leia Também:

Bahia oferece salário triplicado para contratar zagueiro de clube campeão brasileiro
Quem fica e quem sai? Saiba quais atletas do Bahia têm contrato perto do fim
“O empate não nos garante nada”: Bahia vai ao Maracanã em busca da vitória

Confira a lista completa:

  • Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
  • Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santiago Arias e Zé Guilherme
  • Zagueiros:: Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Kanu e Luiz Gustavo
  • Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Rodrigo Nestor
  • Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago, Willian José, Dell e Ruan Pablo

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Dell comemorando gol pelo Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x