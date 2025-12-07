RELACIONADOS!
Joia de R$ 600 milhões volta à lista do Bahia para enfrentar o Flu
Relacionados do Tricolor têm retorno importante e presença da jovem promessa convocada após mensagem de Haaland
Por Lucas Vilas Boas
Após receber um recado inusitado da estrela Erling Haaland, do Manchester City, o jovem atacante Dell foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a última rodada do Brasileirão. A lista para encarar o Fluminense, no Maracanã, às 16h, contém 27 jogadores.
Sem David Duarte, Michel Araújo e Sanabria, que estão entregues ao departamento médico, o Esquadrão de Aço volta a contar com Jean Lucas, que cumpriu suspensão diante do Sport.
Além de Dell, joia do Bahia com multa rescisória de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões), Rogério Ceni também terá o companheiro Ruan Pablo à disposição. Ao lado do jovem Arthur Jampa, a dupla liderou a campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 em novembro deste ano.
Confira a lista completa:
- Goleiros: Danilo Fernandes, João Paulo e Ronaldo
- Laterais: Gilberto, Iago Borduchi, Luciano Juba, Santiago Arias e Zé Guilherme
- Zagueiros:: Ramos Mingo, Gabriel Xavier, Kanu e Luiz Gustavo
- Meio-campistas: Acevedo, Caio Alexandre, Cauly, Erick, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Rodrigo Nestor
- Atacantes: Ademir, Erick Pulga, Kayky, Tiago, Willian José, Dell e Ruan Pablo
