Bahia oferece salário triplicado para contratar zagueiro de clube campeão brasileiro
Tricolor trabalha na montagem de elenco para 2026
Por Daniel Genonadio
Com a Série A do Campeonato Brasileiro começando já em janeiro no ano de 2026, os clubes da primeira divisão se movimentam para reforçar seus elencos e o Bahia está de olho na contratação do zagueiro Jacy, que foi o grande destaque do sistema defensivo do Coritiba que se sagrou campeão brasileiro da Série B neste ano.
O Bahia tem importantes armas para convencer o zagueiro a trocar de clube. Segundo informações do portal Lance!, o time baiano pode oferecer o triplo do salário que Jacy recebe no Coritiba. Os valores, contudo, não foram revelados.
Além disso, pesaria a favor do Bahia já estar classificado para jogar a próxima edição da Copa Libertadores da América. Resta ao Tricolor apenas definir se irá diretamente para fase de grupos ou vai disputar uma fase prévia.
Jacy atraiu interesse do Bahia por se destacar na zaga do Coritiba que sofreu apenas 23 gols em 38 jogos da Série B. Com o sistema defensivo como seu pilar, o Coxa garantiu o título da Série B e consequentemente o acesso para a primeira divisão. A diretoria do Tricolor teria o aval do técnico Rogério Ceni para a negociação.
Quem é Jacy?
Jacy tem 28 anos e chegou ao Coritiba com a Série B em andamento após quase dois anos de destaque com a camisa do Operário Ferroviário. Antes volante, ele se adaptou a função de zagueiro e viveu o melhor ano da sua carreira, com grandes atuações na Segundona. O jogador tem contrato com o Coxa até o final de 2028.
Natural do Maranhão, Jacy fez quase toda a sua carreira no Sul do Brasil. Ele foi revelado pelo Athletico Paranaense e passou por Criciúma, Pouso Alegre, Rio Branco, São Joseense, Desportivo Brasil, Cascavel e Paysandu até chegar a Operário e Coritiba.
No Coritiba, ele esteve em campo em 27 partidas da Série B, com a equipe ofrer gols em 15 delas. Além disso, foram apenas 5 derrotas na sua presença.
