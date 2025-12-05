Haaland faz convite para Dell, do Bahia, visitar o Manchester City

Haaland manda mensagem para Dell, do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O “multiverso” se abriu e o atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland, mandou um recado para sua contraparte brasileira, Dell, atacante do Bahia conhecido como “Haaland dos Sertões”. A mensagem foi enviada por meio das redes sociais do clube inglês nesta sexta-feira, 5.

O contato foi feito por intermédio do ponta brasileiro Savinho, que mostrou alguns gols de Dell para Haaland, que se surpreendeu com os lances e com as comemorações do atacante brasileiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No vídeo, o noruegês ainda é guiado a dizer algumas palavras em português, convidando Dell a assistir um jogo do Manchester City em seu estádio, o Etihad Stadium.

“Dell, você está convidado para assistir um jogo no Etihad”, disse Haaland no vídeo com Savinho.

O atacante do Esquadrão de Aço respondeu o norueguês dizendo: "Fala Haaland, quero dizer que com esse convite, pode ter certeza que eu estar presente, só marcar o dia que eu vou estar ai te assistindo para ver você fazendo muitos gols e eu continuar aprendendo cada vez mais com você."

Confira o vídeo completo