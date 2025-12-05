ESPORTES
Haaland faz convite para Dell, do Bahia, visitar o Manchester City
Atacante do clube inglês entrou em contato com o brasileiro via redes sociais
O “multiverso” se abriu e o atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland, mandou um recado para sua contraparte brasileira, Dell, atacante do Bahia conhecido como “Haaland dos Sertões”. A mensagem foi enviada por meio das redes sociais do clube inglês nesta sexta-feira, 5.
O contato foi feito por intermédio do ponta brasileiro Savinho, que mostrou alguns gols de Dell para Haaland, que se surpreendeu com os lances e com as comemorações do atacante brasileiro.
No vídeo, o noruegês ainda é guiado a dizer algumas palavras em português, convidando Dell a assistir um jogo do Manchester City em seu estádio, o Etihad Stadium.
“Dell, você está convidado para assistir um jogo no Etihad”, disse Haaland no vídeo com Savinho.
O atacante do Esquadrão de Aço respondeu o norueguês dizendo: "Fala Haaland, quero dizer que com esse convite, pode ter certeza que eu estar presente, só marcar o dia que eu vou estar ai te assistindo para ver você fazendo muitos gols e eu continuar aprendendo cada vez mais com você."
Leia Também:
Confira o vídeo completo
Introducing... the Brazilian Haaland 🧘🇧🇷 pic.twitter.com/15YOnUCrx0— Manchester City (@ManCity) December 5, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes