“Espero que possa resolver”: Éverton Ribeiro cobra renovação no Bahia

, Everton Ribeiro falou sobre a situação do seu contrato - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após a partida contra o Fluminense, que tirou o Bahia da briga por uma vaga direta na Libertadores 2026, o meia-campista Éverton Ribeiro, ídolo recente da torcida tricolor, comentou sobre a renovação do seu contrato com o Esporte Clube Bahia.

O jogador chegou ao Bahia em janeiro de 2024, após seis anos liderando o Flamengo. Com vínculo válido até o fim de 2025, o capitão do Esquadrão de Aço falou sobre o andamento das conversas pela renovação.

“A gente vem conversando, espero que possa resolver o mais rápido possível. Como falei, estou muito feliz aqui, que possa concluir o mais breve possível.”

O camisa 10, que passou recentemente por uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide e ficou cerca de um mês e meio afastado, acumula 118 partidas disputadas, 41 partidas como titular, 9 gols e 16 assistências apenas nesta temporada. Em 2025, conquistou o Campeonato Baiano e disputou a Libertadores com a camisa tricolor.



Em outro momento, o meia já havia comentado sobre a expectativa pela renovação.

“Que a gente possa continuar aqui essa história que está sendo escrita, com alguns capítulos bonitos e algumas intercorrências pelo caminho, mas espero que a gente possa continuar fazendo esse clube crescer cada vez mais”, afirmou Éverton Ribeiro.