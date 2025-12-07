Menu
ESPORTES

“Erro do treinador, erro do grupo”: capitão do Bahia avalia temporada

Kanu admite falhas coletivas e reflete sobre um ano marcado por lesões, frustrações fora de casa e a perda da vaga direta na Libertadores

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

07/12/2025 - 20:05 h
Após o Bahia encerrar o Brasileirão com derrota para o Fluminense e ficar fora da fase de grupos da Libertadores 2026 -

Na tarde deste domingo, 7, o Bahia colocou um ponto final em sua trajetória no Brasileirão 2025. No Maracanã, em um confronto direto pela vaga direta na Libertadores 2026, o Tricolor de Aço acabou superado pelo Fluminense por 2 a 0 e encerrou o campeonato sem o objetivo que perseguia.

Um ano de desafios pessoais

Após o apito final, o capitão Kanu comentou sobre sua própria temporada — marcada por longo afastamento. O zagueiro enfrentou uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial em abril, que inicialmente o tirou de campo por 45 dias. Quando retornou, voltou ao departamento médico em agosto por uma entorse no joelho direito, acumulando cerca de oito meses longe dos gramados.

“Foi, individualmente, a temporada mais dura da minha carreira. Ficar tanto tempo sem jogar, sem fazer o que eu amo, sem ajudar dentro do campo, mexe com qualquer um. Mas sou grato a Deus por ter voltado, por ter recebido força. Hoje me sinto bem”, declarou.

Desempenho do Bahia em 2025

Kanu também revisitou os resultados do time ao longo do ano. O Bahia encerrou o Brasileirão em sétimo lugar, garantindo presença na pré-Libertadores. A equipe conquistou o Campeonato Baiano, caiu ainda na fase de grupos da Libertadores, foi eliminada nos playoffs da Copa Sul-Americana e deixou a Copa do Brasil nas quartas de final.

O capitão reconheceu ainda que o rendimento da equipe como visitante foi um dos fatores que comprometeram a campanha e geraram frustração entre os torcedores. “Faltamos entregar mais fora de casa. Ano que vem, a meta é corrigir isso e fazer uma temporada muito melhor. Esse é o nosso foco”, afirmou.

Crítica e autocrítica após a derrota

Sobre o confronto contra o Fluminense, que tirou o Bahia da fase de grupos da Libertadores, Kanu não poupou sinceridade. “Erramos bastante. Poderíamos ter amadurecido mais rápido, poderíamos ter decidido a chave mais cedo, mas não aconteceu. Foi erro da direção, erro do treinador, erro do grupo. Erro nosso, que poderíamos ter entregado mais”, desabafou.

