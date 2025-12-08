"Precisamos contratar": Ceni reforça perfil de reforços do Bahia para 2026

Ceni reforça planejamento e pede reforços mais fortes para o Bahia em 2026 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Após 80 jogos, os títulos do Baianão e da Copa do Nordeste, além da classificação para a pré-Libertadores de 2026, a temporada — de mais altos do que baixos — do Bahia chegou ao fim neste domingo, 7. Apesar do retorno esportivo elevado, o ano de 2025 do Esquadrão terminou com a sensação de que “poderia ter sido mais”.

Eliminações frustrantes na Libertadores e na Copa do Brasil, somadas ao desempenho pífio longe da Arena Fonte Nova, evidenciaram lacunas no elenco tricolor — a começar pelo vigor físico, conforme destacou o técnico Rogério Ceni.

Após mais uma derrota jogando fora de casa, desta vez para o Fluminense, o comandante tricolor voltou a afirmar que o Bahia precisa, para a próxima temporada, de jogadores com maior força física.

A parte física, não de resistência, mas de força, precisamos contratar Rogério Ceni - técnico do Bahia

A propósito, essa não é a primeira vez que Rogério Ceni cita o perfil de contratações necessário para o Bahia em 2026. Há pouco mais de duas semanas, o técnico já havia apontado que, para a próxima temporada, o Tricolor de Aço precisa dar “maior atenção ao aspecto de força”.

Assim, o perfil de contratações desejado para o Bahia no próximo ano está definido — ao menos na visão do técnico. Rogério Ceni quer um time fisicamente mais forte, capaz de competir melhor nas jogadas defensivas e, sobretudo, nas bolas paradas.