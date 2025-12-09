Menu
HOME > ESPORTES
DOMÍNIO TRICOLOR

Bahia beira R$2 bilhões, vale mais que o dobro do Vitória e domina o Nordeste

Tricolor de Aço dobrou seu valor de mercado em 2025

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/12/2025 - 8:13 h
Estudo da Sports Value mostra crescimento recorde do Bahia, que alcança quase R$ 2 bilhões em valor de mercado e abre vantagem histórica sobre o Vitória
OBahia é, de forma isolada, o clube mais valioso do futebol nordestino — e com mais do que o dobro do valor do Vitória, segundo colocado no ranking regional. De acordo com um estudo da Sports Value, empresa brasileira especializada na avaliação de ativos esportivos, o Esquadrão alcançou R$ 1,783 bilhão em 2025, aproximando-se da marca de R$ 2 bilhões.

O levantamento aponta um crescimento de aproximadamente R$ 908 milhões em relação a 2024. No ano passado, o Tricolor de Aço somava cerca de R$ 875 milhões entre os clubes brasileiros. Assim, a evolução de um ano para outro aponta um avanço de 103% ao Esquadrão.

O valor atribuído ao Bahia em 2025 é mais do que o dobro do registrado pelo segundo colocado no Nordeste. Segundo o levantamento da Sports Value, o Vitória acumula R$ 826 milhões, diferença de R$ 957 milhões em relação ao rival tricolor.

No ranking geral dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, o Bahia aparece na décima segunda posição, enquanto o Vitória figura no décimo sexto lugar. Na sequência, no recorte dos clubes nordestinos, surgem Fortaleza, Sport, Ceará e Santa Cruz, que ocupam, respectivamente, as décima sétima, décima oitava, vigésima segunda e vigésima nona colocações.

Clubes mais valiosos do Brasil em 2025

  • Flamengo: R$ 5,096 bilhões
  • Palmeiras: R$ 4,395 bilhões
  • Corinthians: R$ 3,971 bilhões
  • Atlético-MG: R$ 3,373 bilhões
  • São Paulo: R$ 3,244 bilhões
  • Botafogo: R$ 3,047 bilhões
  • Cruzeiro: R$ 2,831 bilhões
  • Internacional: R$ 2,590 bilhões
  • Athletico-PR: R$ 2,100 bilhões
  • Fluminense: R$ 2,085 bilhões
  • Grêmio: R$ 1,835 bilhão
  • Bahia: R$ 1,783 bilhão
  • Red Bull Bragantino: R$ 1,719 bilhão
  • Vasco: R$ 1,523 bilhão
  • Santos: R$ 1,357 bilhão
  • Vitória: R$ 826 milhões
  • Fortaleza: R$ 789 milhões
  • Sport: R$ 789 milhões
  • Atlético-GO: R$ 433 milhões
  • Juventude: R$ 431 milhões
  • América-MG: R$ 413 milhões
  • Ceará: R$ 410 milhões
  • Cuiabá: R$ 364 milhões
  • Coritiba: R$ 362 milhões
  • Criciúma: R$ 302 milhões
  • Remo: R$ 300 milhões
  • Guarani: R$ 278 milhões
  • Goiás: R$ 260 milhões
  • Santa Cruz: R$ 243 milhões
  • Ponte Preta: R$ 216 milhões

Leia Também:

"Precisamos contratar": Ceni aponta perfil de reforços do Bahia para 2026
Opostos, Bahia e Vitória terminam returno com a mesma pontuação
Bahia fora e Vitória confirmado: confira os clubes da Copa do Nordeste

A temporada atual marca a consolidação do mercado do futebol brasileiro, que registra o maior valor agregado da história entre os 30 primeiros clubes: R$ 47,4 bilhões — um aumento de 15% em relação a 2024.

A Sports Value baseia o levantamento em uma metodologia composta por quatro pilares:

  • Ativo circulante e imobilizado: contempla caixa, bancos, aplicações financeiras e bens como estádio, centro de treinamento e edificações (exceto ativos intangíveis).
  • Valor da marca: leva em conta o potencial do mercado consumidor, o tamanho e a distribuição geográfica da torcida, índice de consumo, engajamento, capacidade de investimento em futebol e o aproveitamento real das receitas originadas da marca.
  • Jogadores – Ativos intangíveis: considera o valor do elenco profissional e o registro contábil dos investimentos na formação de atletas das categorias de base.
  • Direitos esportivos – Registros na Federação e CBF: avalia as receitas garantidas e inerentes às competições que os clubes disputam.

x