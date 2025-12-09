Bahia beira R$2 bilhões, vale mais que o dobro do Vitória e domina o Nordeste

Estudo da Sports Value mostra crescimento recorde do Bahia, que alcança quase R$ 2 bilhões em valor de mercado e abre vantagem histórica sobre o Vitória - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

OBahia é, de forma isolada, o clube mais valioso do futebol nordestino — e com mais do que o dobro do valor do Vitória, segundo colocado no ranking regional. De acordo com um estudo da Sports Value, empresa brasileira especializada na avaliação de ativos esportivos, o Esquadrão alcançou R$ 1,783 bilhão em 2025, aproximando-se da marca de R$ 2 bilhões.

O levantamento aponta um crescimento de aproximadamente R$ 908 milhões em relação a 2024. No ano passado, o Tricolor de Aço somava cerca de R$ 875 milhões entre os clubes brasileiros. Assim, a evolução de um ano para outro aponta um avanço de 103% ao Esquadrão.

O valor atribuído ao Bahia em 2025 é mais do que o dobro do registrado pelo segundo colocado no Nordeste. Segundo o levantamento da Sports Value, o Vitória acumula R$ 826 milhões, diferença de R$ 957 milhões em relação ao rival tricolor.

No ranking geral dos clubes mais valiosos do futebol brasileiro, o Bahia aparece na décima segunda posição, enquanto o Vitória figura no décimo sexto lugar. Na sequência, no recorte dos clubes nordestinos, surgem Fortaleza, Sport, Ceará e Santa Cruz, que ocupam, respectivamente, as décima sétima, décima oitava, vigésima segunda e vigésima nona colocações.

Clubes mais valiosos do Brasil em 2025

Flamengo: R$ 5,096 bilhões

Palmeiras: R$ 4,395 bilhões

Corinthians: R$ 3,971 bilhões

Atlético-MG: R$ 3,373 bilhões

São Paulo: R$ 3,244 bilhões

Botafogo: R$ 3,047 bilhões

Cruzeiro: R$ 2,831 bilhões

Internacional: R$ 2,590 bilhões

Athletico-PR: R$ 2,100 bilhões

Fluminense: R$ 2,085 bilhões

Grêmio: R$ 1,835 bilhão

Bahia: R$ 1,783 bilhão

Red Bull Bragantino: R$ 1,719 bilhão

Vasco: R$ 1,523 bilhão

Santos: R$ 1,357 bilhão

Vitória: R$ 826 milhões

Fortaleza: R$ 789 milhões

Sport: R$ 789 milhões

Atlético-GO: R$ 433 milhões

Juventude: R$ 431 milhões

América-MG: R$ 413 milhões

Ceará: R$ 410 milhões

Cuiabá: R$ 364 milhões

Coritiba: R$ 362 milhões

Criciúma: R$ 302 milhões

Remo: R$ 300 milhões

Guarani: R$ 278 milhões

Goiás: R$ 260 milhões

Santa Cruz: R$ 243 milhões

Ponte Preta: R$ 216 milhões

A temporada atual marca a consolidação do mercado do futebol brasileiro, que registra o maior valor agregado da história entre os 30 primeiros clubes: R$ 47,4 bilhões — um aumento de 15% em relação a 2024.

A Sports Value baseia o levantamento em uma metodologia composta por quatro pilares: