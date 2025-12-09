Nordeste volta a ter apenas Bahia e Vitória na Série A após 23 anos

Com o rebaixamento de Ceará, Fortaleza e Sport, o Nordeste terá apenas Bahia e Vitória na Série A 2026, repetindo cenário de 2002 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Se, no início do Campeonato Brasileiro de 2025, o futebol nordestino comemorava o ineditismo de contar com cinco clubes na elite pela primeira vez na história, o final do certame marcou um regresso: a região Nordeste terá apenas dois representantes na próxima edição da Série A — Bahia e Vitória.

A última rodada do Brasileirão deste ano decretou o rebaixamento de Ceará e Fortaleza, que disputarão a segunda divisão em 2026, ao lado do Sport, que já havia sido rebaixado nas rodadas anteriores.

Já o Vitória escapou do descenso graças a um gol heróico de Baralhas. O Bahia, por sua vez, não teve relação com a disputa contra o rebaixamento e disputará a Libertadores no ano que vem.

A edição de 2026 da elite do futebol brasileiro marcará a primeira vez em mais de 20 anos que apenas Bahia e Vitória representarão o futebol nordestino. A última ocorrência desse tipo foi na edição de 2002 do Campeonato Brasileiro, há 23 anos, antes mesmo da implantação do formato de pontos corridos, que passou a vigorar na temporada seguinte, em 2003.

Naquela edição, ainda com 26 equipes, Bahia e Vitória terminaram em posições opostas na tabela. O Esquadrão ficou na décima nona posição, com 30 pontos, lutando contra o rebaixamento, enquanto o Leão ocupou o décimo lugar, com 37 pontos, batalhando pela classificação à fase final da competição.