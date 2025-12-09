Menu
HOME > ESPORTES
NÃO FICA

Técnico ex-Vitória é demitido após fracassar em levar clube à Série A

Treinador deixa o comando do Goiás após seis partidas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

09/12/2025 - 9:37 h
Técnico e o clube optaram por um desligamento consensual
-

O técnico Fábio Carille não faz mais parte do corpo técnico do Goiás. Contratado para comandar a equipe rumo à Série A do Campeonato Brasileiro após sua saída do Vitória, o treinador não alcançou o objetivo e foi desligado do cargo nesta segunda-feira, 8.

Carille assumiu a equipe nas últimas rodadas da Série B e permaneceu no comando por apenas seis partidas, nas quais alternou três vitórias e três derrotas. Esse desempenho não foi suficiente para recolocar o clube na elite do futebol brasileiro, e o time encerrou a competição na sexta posição, com 61 pontos.

Mesmo com vínculo previsto até 2026, Carille e a diretoria optaram por encerrar a parceria de forma consensual. A mudança ocorre em meio a uma reformulação mais ampla no departamento de futebol do clube.

Leia Também:

Bahia beira R$2 bilhões, vale mais que o dobro do Vitória e domina o Nordeste
Sobrevivente na Série A, Vitória assiste ex-treinadores serem rebaixados
Opostos, Bahia e Vitória terminam returno com a mesma pontuação

Nota do Goiás na íntegra:

“O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do técnico Fábio Carille. Deixam o clube juntamente com ele o auxiliar Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Denis Luup.

O Goiás agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras".

x