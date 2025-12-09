Técnico ex-Vitória é demitido após fracassar em levar clube à Série A

Técnico e o clube optaram por um desligamento consensual - Foto: Joilson Marconne / CBF

O técnico Fábio Carille não faz mais parte do corpo técnico do Goiás. Contratado para comandar a equipe rumo à Série A do Campeonato Brasileiro após sua saída do Vitória, o treinador não alcançou o objetivo e foi desligado do cargo nesta segunda-feira, 8.

Carille assumiu a equipe nas últimas rodadas da Série B e permaneceu no comando por apenas seis partidas, nas quais alternou três vitórias e três derrotas. Esse desempenho não foi suficiente para recolocar o clube na elite do futebol brasileiro, e o time encerrou a competição na sexta posição, com 61 pontos.

Mesmo com vínculo previsto até 2026, Carille e a diretoria optaram por encerrar a parceria de forma consensual. A mudança ocorre em meio a uma reformulação mais ampla no departamento de futebol do clube.

Nota do Goiás na íntegra:

“O Goiás Esporte Clube comunica o desligamento do técnico Fábio Carille. Deixam o clube juntamente com ele o auxiliar Cuca, o preparador físico César Mendes e o analista de desempenho Denis Luup.

O Goiás agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de suas carreiras".