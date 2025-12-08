Sobrevivente na Série A, Vitória assiste ex-treinadores serem rebaixados

Léo Condé e Thiago Carpini, comandantes de Ceará e Juventude, respetivamente - Foto: Divulgação | Ceará e Juventude

Comprometido com o técnico Jair Ventura, o Vitória se garantiu na Série A neste domingo, 7, e viu dois de seus ex-treinadores serem rebaixados à segunda divisão. Além do técnico Thiago Carpini, rebaixado com o Juventude na 36ª rodada do Brasileirão, Léo Condé sofreu o mesmo destino com o Ceará após perder por 3 a 1 para o Palmeiras dentro de casa.

No clube cearense desde setembro de 2024, quatro meses após ser demitido do Rubro-Negro, Condé protagonizou uma das reações mais efetivas dos últimos anos ao emplacar 12 vitórias em 13 jogos na reta final da Série B do ano passado — feito que concluiu em um acesso histórico.

Tão surpreendente como o acesso foi o rebaixamento, já que o Ceará não havia entrado no Z-4 em nenhuma das 37 rodadas do Brasileirão anteriormente, assinando assim a cartilha de rebaixamento na reta final do torneio. O contrato com o Vozão termina em 31 de dezembro e o treinador tem futuro indefinido na capital cearense.

Outra história que ameaçava ser de superação, mas terminou com final trágico foi a de Thiago Carpini com o Juventude, que já anunciou sua saída do cargo após o fim do Brasileirão. Apontada como favorita à queda pela má campanha, a equipe gaúcha reagiu na reta final do campeonato e chegou a diminuir a distância em relação ao Vitória para apenas três pontos após a 33ª rodada.

O Juventude, entretanto, não conseguiu transformar dois triunfos sobre os frágeis Sport e Vasco em uma reação contundente, e não conseguiu mais vencer nas últimas cinco partidas. Auto-declarado como "muito bom" em entrevista coletiva, Carpini deixou o Vitória em julho deste ano após sequência ruim de decisões, resultados e eliminações no comando rubro-negro.

"É uma porta que fica sempre aberta ao Juventude, em algum momento pode acontecer de novo. De 2023 para cá me vejo mais maduro, ponderado, um pouco mais paciente. Entendo hoje que tenho melhorado enquanto profissional, reconheço a minha capacidade, assim como reconheço as minhas limitações e fraquezas", disse Carpini neste domingo, 7, após o rebaixamento do Juventude.

