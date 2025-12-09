Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BA-VI EM DESTAQUE

Bahia tem quarto maior público do Brasileirão; veja números do Vitória

Veja as posições de Bahia e Vitória entre as médias de público, renda e preço médio de ingresso do Brasileirão 2025

Marina Branco

Por Marina Branco

09/12/2025 - 14:54 h | Atualizada em 09/12/2025 - 15:06
Ba-Vi
Ba-Vi -

A temporada 2025 do Brasileirão está finalizada, e levou quase 10 milhões de torcedores aos estádios em um ano inesquecível para as torcidas nordestinas. Com cinco clubes do Nordeste na Série A, a região se destacou nos rankings de público, renda e preço médio de ingresso principalmente com os únicos remanescentes para 2026, Bahia e Vitória.

Embora o Flamengo tenha dominado as listas gerais, os dois clubes baianos tiveram desempenhos que reforçam o peso do estado no cenário nacional, marcando uma perspectiva de aumento para a temporada que vem.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

"Não sou vagabundo", diz jogador do Galícia acusado de estupro
Nordeste volta a ter apenas Bahia e Vitória na Série A após 23 anos
Ceará desiste de comprar Matheus Bahia após rebaixamento: "Impraticável"

Bahia entre as maiores torcidas do campeonato

O Esquadrão fechou o ano como quarto maior público médio da Série A, reunindo 725.039 pagantes nos jogos em Salvador, número superior até mesmo ao de Palmeiras, São Paulo e Fluminense.

Cada partida do Bahia como mandante recebeu, em média, 38.160 torcedores, consolidando a Fonte Nova entre os estádios mais movimentados do país em 2025.

No ranking geral de média de público, o Bahia ficou atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, sendo líder absoluto entre os clubes nordestinos.

Fonte Nova
Fonte Nova | Foto: Divulgação I Arena Fonte Nova

Além disso, o Tricolor aparece em outros dois rankings, fechando a competição com R$ 26,5 milhões arrecadados, ocupando o 8º lugar nacional com renda média por partida de R$ 1,39 milhão, e ficando à frente de equipes como Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Santos.

Já o preço médio do ingresso tricolor ficou em R$ 36,56, abaixo da média praticada pelos clubes de maior arrecadação e mantendo o clube entre os valores intermediários da Série A. Na prática, isso combina boa presença de público com valor acessível, um dos segredos da curva de receita estável do Bahia ao longo do campeonato.

Vitória mantém força mesmo com menor capacidade

Por sua vez, o Rubro-Negro fez uma temporada de retomada, com 420.730 torcedores ao longo dos jogos no Barradão, e uma média de 22.144 pagantes, ficando à frente de Santos, Botafogo e Sport.

Mesmo longe das cifras milionárias dos clubes do eixo Rio–SP, o Vitória conseguiu fechar o ano com números sólidos. Em renda total, oclube arrecadou R$ 11,1 milhões, ficando à frente de Fortaleza, Juventude e Mirassol, mesmo tendo ficado a maior parte do tempo próximo à zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol fez a melhor temporada de sua história.

Barradão
Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O ingresso rubro-negro custou, em média, R$ 26,42, o terceiro menor valor do campeonato, atrás apenas das duas equipes cearenses. A política de preços populares foi justamente o que ajudou a sustentar a média de público em um ano de forte oscilação dentro de campo.

Bahia e Vitória no contexto nacional

Enquanto o Flamengo liderou praticamente todos os rankings do Brasileirão 2025, a dupla Ba-Vi também deixou sua marca, com o Tricolor aparecendo no top 5 de maiores médias de público, e o Leão da Barra figurando entre os clubes de maior custo-benefício, com uma das menores médias de preço por ingresso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 média de público preço de ingresso torcidas nordestinas vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ba-Vi
Play

Briga com o Flamengo e multa de R$ 193 milhões: Bahia busca novo goleiro

Ba-Vi
Play

Novo manto: Vitória apresenta camisa especial de Réveillon

Ba-Vi
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Ba-Vi
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

x