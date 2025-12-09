Bahia tem quarto maior público do Brasileirão; veja números do Vitória

Ba-Vi - Foto: Letícia Martins I EC Bahia

A temporada 2025 do Brasileirão está finalizada, e levou quase 10 milhões de torcedores aos estádios em um ano inesquecível para as torcidas nordestinas. Com cinco clubes do Nordeste na Série A, a região se destacou nos rankings de público, renda e preço médio de ingresso principalmente com os únicos remanescentes para 2026, Bahia e Vitória.

Embora o Flamengo tenha dominado as listas gerais, os dois clubes baianos tiveram desempenhos que reforçam o peso do estado no cenário nacional, marcando uma perspectiva de aumento para a temporada que vem.

Bahia entre as maiores torcidas do campeonato

O Esquadrão fechou o ano como quarto maior público médio da Série A, reunindo 725.039 pagantes nos jogos em Salvador, número superior até mesmo ao de Palmeiras, São Paulo e Fluminense.

Cada partida do Bahia como mandante recebeu, em média, 38.160 torcedores, consolidando a Fonte Nova entre os estádios mais movimentados do país em 2025.

No ranking geral de média de público, o Bahia ficou atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro e Corinthians, sendo líder absoluto entre os clubes nordestinos.

Fonte Nova | Foto: Divulgação I Arena Fonte Nova

Além disso, o Tricolor aparece em outros dois rankings, fechando a competição com R$ 26,5 milhões arrecadados, ocupando o 8º lugar nacional com renda média por partida de R$ 1,39 milhão, e ficando à frente de equipes como Fluminense, Atlético-MG, Internacional e Santos.

Já o preço médio do ingresso tricolor ficou em R$ 36,56, abaixo da média praticada pelos clubes de maior arrecadação e mantendo o clube entre os valores intermediários da Série A. Na prática, isso combina boa presença de público com valor acessível, um dos segredos da curva de receita estável do Bahia ao longo do campeonato.

Vitória mantém força mesmo com menor capacidade

Por sua vez, o Rubro-Negro fez uma temporada de retomada, com 420.730 torcedores ao longo dos jogos no Barradão, e uma média de 22.144 pagantes, ficando à frente de Santos, Botafogo e Sport.

Mesmo longe das cifras milionárias dos clubes do eixo Rio–SP, o Vitória conseguiu fechar o ano com números sólidos. Em renda total, oclube arrecadou R$ 11,1 milhões, ficando à frente de Fortaleza, Juventude e Mirassol, mesmo tendo ficado a maior parte do tempo próximo à zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol fez a melhor temporada de sua história.

Barradão | Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O ingresso rubro-negro custou, em média, R$ 26,42, o terceiro menor valor do campeonato, atrás apenas das duas equipes cearenses. A política de preços populares foi justamente o que ajudou a sustentar a média de público em um ano de forte oscilação dentro de campo.

Bahia e Vitória no contexto nacional

Enquanto o Flamengo liderou praticamente todos os rankings do Brasileirão 2025, a dupla Ba-Vi também deixou sua marca, com o Tricolor aparecendo no top 5 de maiores médias de público, e o Leão da Barra figurando entre os clubes de maior custo-benefício, com uma das menores médias de preço por ingresso.