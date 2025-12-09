PRONUNCIAMENTO
"Não sou vagabundo", diz jogador do Galícia acusado de estupro
Por Redação / Portal Massa!
O zagueiro João Victor Cubas, do Galícia, utilizou as redes sociais nesta terça-feira, 9, para se manifestar após ser acusado de estuprar uma jovem em um hotel no Centro de Salvador. O atleta, que havia sido preso no último sábado, 6, e conseguiu liberdade mediante fiança e medidas cautelares, afirmou que é inocente e que a relação teria ocorrido de forma consensual.
No pronunciamento publicado no Instagram, Cubas declarou que repudia qualquer forma de violência contra mulheres e reforçou que não houve coerção. “Nego todas as acusações, porque toda a relação que essa garota e eu tivemos foi totalmente consensual”, disse.
Em momento algum ela foi obrigada a fazer alguma coisa
O jogador afirmou ainda que, logo após o encontro, enviou suas informações pessoais para uma amiga da mulher, que, segundo ele, seria advogada. Segundo Cubas, o gesto foi uma forma de demonstrar tranquilidade e transparência sobre a situação.
“Fiz questão de mandar para uma amiga dela meu documento pessoal, meu RG em PDF, o hotel onde eu estava, meu número de telefone, minhas redes sociais, porque eu quis passar segurança. Eu não tinha o que temer. Eu não sou nenhum criminoso, não sou vagabundo”, afirmou.
Seguindo orientação jurídica, o defensor disse que não pode detalhar o caso neste momento, mas garantiu que tudo será esclarecido. “Sou inocente. Logo logo tudo vai ser esclarecido”, completou.
