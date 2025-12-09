Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIBERADO

Justiça libera zagueiro do Galícia preso por estupro em Salvador

Jogador responderá ao processo em liberdade após decisão judicial que inclui fiança e restrições

Santiago Oliveira | Portal MASSA!

Por Santiago Oliveira | Portal MASSA!

09/12/2025 - 7:04 h
Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia
Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia -

A Justiça da Bahia decidiu, nesta segunda-feira, 8, conceder liberdade ao zagueiro João Victor Cubas Alves, de 25 anos, após a prisão ocorrida no último sábado, 6, em Salvador. O ex-jogador do Santos, que hoje integra o elenco do Galícia, havia sido detido sob acusação de estupro. A informação foi confirmada ao MASSA! por uma fonte ligada ao processo.

De acordo com a decisão judicial, Cubas poderá responder ao processo em liberdade, desde que cumpra todas as medidas cautelares determinadas pelo magistrado. Entre as condições impostas está o pagamento de fiança correspondente a sete salários mínimos, além de outras obrigações que deverão ser acompanhadas pela Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Alcaraz sofre, mas supera João Fonseca no tie-break em Miami
Jovem é sequestrada e morta ao sair para buscar cesta de Natal na RMS
Caso Benício: Justiça nega prisão após médica apresentar vídeo

Relembre o caso

A investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia aponta que o atleta é suspeito de estuprar uma mulher em um hotel localizado no Centro de Salvador. Segundo o boletim policial, os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar da região central da cidade.

Ainda conforme o relato da vítima, o casal seguiu para um hotel, onde a relação sexual teria ocorrido sem o consentimento dela. O caso segue sob análise das autoridades, que continuarão acompanhando o cumprimento das medidas judiciais enquanto o processo avança.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acusação de estupro caso João Cubas estupro Salvador galícia João Cubas Justiça da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia
Play

Moradores da Pituba denunciam furtos em antigo prédio dos Correios

x