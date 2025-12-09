LIBERADO
Justiça libera zagueiro do Galícia preso por estupro em Salvador
Jogador responderá ao processo em liberdade após decisão judicial que inclui fiança e restrições
Por Santiago Oliveira | Portal MASSA!
A Justiça da Bahia decidiu, nesta segunda-feira, 8, conceder liberdade ao zagueiro João Victor Cubas Alves, de 25 anos, após a prisão ocorrida no último sábado, 6, em Salvador. O ex-jogador do Santos, que hoje integra o elenco do Galícia, havia sido detido sob acusação de estupro. A informação foi confirmada ao MASSA! por uma fonte ligada ao processo.
De acordo com a decisão judicial, Cubas poderá responder ao processo em liberdade, desde que cumpra todas as medidas cautelares determinadas pelo magistrado. Entre as condições impostas está o pagamento de fiança correspondente a sete salários mínimos, além de outras obrigações que deverão ser acompanhadas pela Justiça.
Relembre o caso
Relembre o caso
A investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia aponta que o atleta é suspeito de estuprar uma mulher em um hotel localizado no Centro de Salvador. Segundo o boletim policial, os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar da região central da cidade.
Ainda conforme o relato da vítima, o casal seguiu para um hotel, onde a relação sexual teria ocorrido sem o consentimento dela. O caso segue sob análise das autoridades, que continuarão acompanhando o cumprimento das medidas judiciais enquanto o processo avança.
