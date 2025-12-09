Justiça libera zagueiro do Galícia preso por estupro em Salvador

Zagueiro do Galícia detido por estupro obtém liberdade na Bahia - Foto: Reprodução/Instagram @joaocubaas

A Justiça da Bahia decidiu, nesta segunda-feira, 8, conceder liberdade ao zagueiro João Victor Cubas Alves, de 25 anos, após a prisão ocorrida no último sábado, 6, em Salvador. O ex-jogador do Santos, que hoje integra o elenco do Galícia, havia sido detido sob acusação de estupro. A informação foi confirmada ao MASSA! por uma fonte ligada ao processo.

De acordo com a decisão judicial, Cubas poderá responder ao processo em liberdade, desde que cumpra todas as medidas cautelares determinadas pelo magistrado. Entre as condições impostas está o pagamento de fiança correspondente a sete salários mínimos, além de outras obrigações que deverão ser acompanhadas pela Justiça.

Relembre o caso

A investigação conduzida pela Polícia Civil da Bahia aponta que o atleta é suspeito de estuprar uma mulher em um hotel localizado no Centro de Salvador. Segundo o boletim policial, os dois se conheceram por meio de um aplicativo de relacionamento e passaram a noite em um bar da região central da cidade.

Ainda conforme o relato da vítima, o casal seguiu para um hotel, onde a relação sexual teria ocorrido sem o consentimento dela. O caso segue sob análise das autoridades, que continuarão acompanhando o cumprimento das medidas judiciais enquanto o processo avança.