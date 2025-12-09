Menu
TÊNIS

Alcaraz sofre, mas supera João Fonseca no tie-break em Miami

Espanhol número 1 do mundo supera promessa brasileira após partida equilibrada e recheada de jogadas espetaculares

Redação e AFP

Por Redação e AFP

09/12/2025 - 6:34 h
Em duelo aguardado, Carlos Alcaraz vence João Fonseca em Miami. Saiba como foi o embate entre o atual número 1 e a jovem promessa brasileira.
Em duelo aguardado, Carlos Alcaraz vence João Fonseca em Miami. Saiba como foi o embate entre o atual número 1 e a jovem promessa brasileira.

A tão aguardada primeira disputa entre Carlos Alcaraz e João Fonseca cumpriu o que prometia: entretenimento puro. Antes mesmo de entrar em quadra, o espanhol deixou claro que “o mais importante era o entretenimento do público”, e a proposta foi seguida à risca no confronto realizado na noite de segunda-feira, 8, no estádio do Miami Marlins, diante de 14.100 espectadores.

Apesar do caráter amistoso, o duelo teve momentos de tensão e jogadas de alto nível. Alcaraz, atual líder do ranking mundial, precisou elevar o ritmo nos instantes decisivos para superar a jovem promessa brasileira por 2 sets a 1, com parciais de 5-7, 6-2 e 10-8 no match tiebreak. O número 1 do mundo cresceu justamente no fim do primeiro set e na reta final do desempate, quando os erros dos dois lados deixaram o jogo imprevisível.

Fonseca, de 19 anos, vive a melhor fase da carreira. Atual 24º colocado do ranking, o brasileiro já conquistou dois títulos de ATP nesta temporada — em Buenos Aires, no saibro, e em Basileia, na quadra coberta — e chegou ao duelo disposto a testar seus golpes diante do maior rival de sua geração.

Do outro lado, Alcaraz, de 22 anos, segue consolidado no topo do circuito. Protagonista do tênis mundial ao lado do italiano Jannik Sinner, o espanhol divide com ele os oito Grand Slams conquistados entre 2024 e 2025 — quatro para cada um.

No fim, o placar foi apenas um detalhe. O que se destacou na noite de Miami foram os pontos espetaculares, os sorrisos constantes e o ambiente leve que tomou conta da arena. Um encontro que, antes de ser competitivo, celebrou o talento de duas gerações e reforçou a ascensão de Fonseca diante do atual rei do tênis.

