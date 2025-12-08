Valor arrecadado com bets pode bancar Universidade do Esporte

- Foto: Reprodução | TV Globo

O valor arrecadado com plataformas de apostas virtuais pode viabilizar a criação da Universidade Federal do Esporte. O projeto de lei enviado ao Congresso prevê que parte da receita da instituição venha das bets, e seja repassada através do Ministério do Esporte.

Além disso, o financiamento incluirá verbas orçamentárias, convênios e receitas por serviços prestados.

Segundo o governo, não haverá aumento imediato de despesa de pessoal, e a implementação dependerá de dotação específica no Orçamento Geral da União.

O que é a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)?

Em 27 de dezembro, o Governo Federal lançou o Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte, iniciativa que visa formalizar o ensino superior voltado para a formação de árbitros e profissionais do esporte no Brasil.

A nova universidade federal é dedicada à formação acadêmica, científica e tecnológica com objetivo de formar profissionais de excelência na área esportiva, promover a ciência do esporte e contribuir para políticas públicas e inclusão social.

A inauguração está prevista para 2027, com sede em Brasília, oferecendo cursos presenciais e semipresenciais de graduação, pós-graduação e tecnólogos.

O plano é ampliar para 11 graduações em até quatro anos, com capacidade máxima de 3 mil alunos.

Confira cursos confirmados: