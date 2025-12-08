PROJETO DE LEI
Valor arrecadado com bets pode bancar Universidade do Esporte
O financiamento incluirá verbas orçamentárias, convênios e receitas por serviços prestados
Por Luiza Nascimento
O valor arrecadado com plataformas de apostas virtuais pode viabilizar a criação da Universidade Federal do Esporte. O projeto de lei enviado ao Congresso prevê que parte da receita da instituição venha das bets, e seja repassada através do Ministério do Esporte.
Além disso, o financiamento incluirá verbas orçamentárias, convênios e receitas por serviços prestados.
Segundo o governo, não haverá aumento imediato de despesa de pessoal, e a implementação dependerá de dotação específica no Orçamento Geral da União.
O que é a Universidade Federal do Esporte (UFEsporte)?
Em 27 de dezembro, o Governo Federal lançou o Projeto de Lei para a criação da Universidade Federal do Esporte, iniciativa que visa formalizar o ensino superior voltado para a formação de árbitros e profissionais do esporte no Brasil.
A nova universidade federal é dedicada à formação acadêmica, científica e tecnológica com objetivo de formar profissionais de excelência na área esportiva, promover a ciência do esporte e contribuir para políticas públicas e inclusão social.
A inauguração está prevista para 2027, com sede em Brasília, oferecendo cursos presenciais e semipresenciais de graduação, pós-graduação e tecnólogos.
O plano é ampliar para 11 graduações em até quatro anos, com capacidade máxima de 3 mil alunos.
Confira cursos confirmados:
- Ciência do Esporte
- Educação Física
- Gestão e Marketing Esportivo
- Medicina e Reabilitação Esportiva
- Psicologia e Sociologia do Esporte
- Direito e Políticas Públicas do Esporte
- Economia do Esporte
