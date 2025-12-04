LEI ANTITERRORISMO
Homem é alvo da PF por ameaças e apologia ao nazismo a universidade na Bahia
Suspeito mantinha simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas
Por Victoria Isabel
Um homem é investigado pela Polícia Federal suspeito de enviar mensagens eletrônicas com ameaças e apologia ao nazismo direcionadas a universidades federais, incluindo uma instituição localizada na região oeste da Bahia.
De acordo com a PF, os e-mails foram enviados por contas criadas exclusivamente para esse fim e acessadas por meio de VPN, com a intenção de dificultar a identificação do responsável. A partir de diligências e da análise de registros de conexão à internet, os investigadores identificaram o principal suspeito, que possui antecedentes relacionados a ameaças cibernéticas e mantinha simulacros de armas e objetos com símbolos extremistas.
Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte (MG), expedidos pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Barreiras (BA).
A investigação faz parte da Operação Valquíria, com o objetivo de reprimir crimes previstos na Lei nº 13.260/2016, conhecida como Lei Antiterrorismo.
As investigações seguem em andamento para esclarecer completamente os fatos e responsabilizar o suspeito, que pode ser condenado a penas superiores a 12 anos de reclusão.
