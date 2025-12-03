Menu
POLÍCIA
CANAL DADO

Feira de Santana: suspeito de envolvimento em morte de pastor é preso

Homem, segundo a polícia, foi quem indicou onde o presbítero estava

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

03/12/2025 - 23:33 h
Pastor pode ter sido morto por vingança
Pastor pode ter sido morto por vingança -

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana prenderam, nesta quarta-feira, 3, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do segurança e presbítero Wesley Bacelar da Silva Bento, de 27 anos, morto na noite da terça-feira, 2, em Feira de Santana, cidade que fica a cerca de 115 KM de Salvador.

Wesley foi executado com mais de 15 tiros, na Rua Ponta Porã, no bairro Novo Horizonte. O homem detido, segundo a delegada adjunta da Delegacia de Homicídios, Fernanda Gabriela, teria repassado aos executores informações sobre o trajeto do pastor.

“Esse homem teria dado informações do trajeto da vítima, de quando a vítima iria chegar até o local onde foi morta. Dessa forma, ele contribuiu para que o crime ocorresse. Esse homem que foi preso na data de hoje não chegou a deflagrar os tiros, ele entrou nesse crime como partícipe, um colaborador”, explicou a delegada em conversa com o Acorda Cidade.

Motivação

Imagens de câmeras de monitoramento foram recolhidas e ajudaram a esclarecer o crime. De acordo com a delegada, a morte de Wesley pode ter sido motivada por vingança. Conforme a delegada, a informação é que o pastor era uma pessoa atuante nas redes sociais e, durante as pregações e também na internet, costumava combater o crime. Alpem disso, participava de muitos grupos em redes sociais e no WhatsApp, onde eram compartilhadas diversas informações.

"Algumas pessoas estariam acreditando que ele passaria informações para a polícia, relacionadas ao que era contado nesses grupos, que seriam repassadas. É uma espécie de vingança, por conta dessa crença de algumas pessoas de que ele estaria passando informações, ele teve uma desavença com o homem e provavelmente essa foi a motivação do crime”, contou Fernanda Gabriela.

O suspeito permanece à disposição da justiça, enquanto a polícia continua investigando os outros envolvidos na execução do presbítero e segurança, buscando esclarecer todos os detalhes do crime.

