POLÍCIA

Homem é executado dentro de oficina mecânica em Simões Filho

Polícia Militar encontrou o corpo no local e acionou o DPT para perícia e remoção

Luan Julião

Por Luan Julião

03/12/2025 - 18:54 h
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo
Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para remover o corpo

Um homem identificado preliminarmente como Ramon Rocha, de 25 anos, foi brutalmente assassinado na tarde desta quarta-feira, 3, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo informações iniciais, a vítima estava dentro de um estabelecimento comercial onde funciona uma oficina mecânica, quando um grupo de homens armados invadiu o local e executou o jovem. Moradores da região relataram que os criminosos chegaram de forma repentina e fugiram logo após os disparos.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que, ainda na manhã desta quarta-feira, uma guarnição da 22ª CIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o corpo de um homem já sem sinais vitais. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

Tags:

assassinato crimes na bahia investigação criminal polícia militar segurança pública simões filho

Ver todas

