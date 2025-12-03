Quadrilha do Ozempic: farmácia é assaltada em avenida movimentada de Salvador

Farmácia é atacada por criminosos da “Quadrilha do Ozempic” - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Uma farmácia da Rede São Paulo foi assaltada na manhã desta quarta-feira, 3, em Salvador. O estabelecimento fica ao lado da entrada da Rua da Polêmica, às margens da Avenida Antônio Carlos Magalhães, uma das vias mais movimentadas da capital baiana.

Segundo apuração do Portal A TARDE, os criminosos subtraíram canetas emagrecedoras, medicamentos de alto valor que vêm sendo alvo constante de ações criminosas em farmácias de Salvador e da Região Metropolitana. Após o crime, os suspeitos fugiram em direção ao Nordeste de Amaralina, área que já foi alvo de diversas operações policiais voltadas justamente para combater esse tipo de ataque.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma guarnição da 26ª CIPM foi acionada para verificar a ocorrência. No local, um funcionário relatou que indivíduos não identificados levaram alguns medicamentos e fugiram em direção ignorada. A PM realizou rondas, mas ninguém foi preso.

Operações recentes miram quadrilha especializada

O crime ocorre em meio a uma série de investidas contra quadrilhas especializadas no roubo de canetas emagrecedoras em Salvador. No último dia 29 de novembro, a Polícia Civil prendeu um dos articuladores dos ataques a farmácias. O suspeito foi encontrado em um motel no bairro do Costa Azul após investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), com apoio de unidades de inteligência e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

Contra ele, havia dois mandados de prisão por crimes contra o patrimônio. Ele também tem histórico de estelionato, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e roubo.

Dias antes, em 25 de novembro, a Polícia Civil deflagrou uma operação com mais de 200 agentes para desarticular um grupo que atua no roubo de canetas emagrecedoras em farmácias de Salvador e da Região Metropolitana. A ação, resultado de cerca de seis meses de investigação, concentrou-se no Complexo do Nordeste de Amaralina, onde parte da quadrilha operava.

Até o momento, ninguém foi preso pelo assalto registrado nesta quarta-feira. A Polícia Civil investigará o caso.