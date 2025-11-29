CABEÇA DA ORGANIZAÇÃO
Mentor de roubos a farmácias em Salvador é preso em motel
Homem é responsável por organizar as ações criminosas
Por Andrêzza Moura
Investigadores da Coordenação de Operações e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) capturaram, na madrugada deste sábado, 29, um homem apontado como o articulador de uma série de ataques a farmácias em Salvador, incluindo roubos de canetas emagrecedoras.
A prisão aconteceu em um motel no bairro Costa Azul, após investigação conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, além de participar dos crimes, e era ele quem planejava as ações determinando alvos, os horários, rotas de fuga e os produtos a serem roubados.
Ele já possui antecedentes por estelionato, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e roubos, e agora responde a dois mandados de prisão por crimes contra o patrimônio. A Polícia Civil segue as investigações para identificar e prender outros envolvidos.
