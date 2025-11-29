Menu
CABEÇA DA ORGANIZAÇÃO

Mentor de roubos a farmácias em Salvador é preso em motel

Homem é responsável por organizar as ações criminosas

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/11/2025 - 9:13 h
Homem dava todas as diretrizes
-

Investigadores da Coordenação de Operações e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) capturaram, na madrugada deste sábado, 29, um homem apontado como o articulador de uma série de ataques a farmácias em Salvador, incluindo roubos de canetas emagrecedoras.

A prisão aconteceu em um motel no bairro Costa Azul, após investigação conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Segundo informações da Polícia Civil, o suspeito, além de participar dos crimes, e era ele quem planejava as ações determinando alvos, os horários, rotas de fuga e os produtos a serem roubados.

Ele já possui antecedentes por estelionato, porte ilegal de armas, tráfico de drogas e roubos, e agora responde a dois mandados de prisão por crimes contra o patrimônio. A Polícia Civil segue as investigações para identificar e prender outros envolvidos.

