Adolescente é apreendido após ameaças a escolas e crimes virtuais

Adolescente agia em comunidades virtuais - Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã da quinta-feira, 27, a Operação Heródoto, que teve como principal alvo um adolescente, de 17 anos, investigado por atuar em grupos virtuais fechados onde eram praticados diversos atos ilícitos. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliar no bairro de Novo Horizonte, em Camaçari, na Região Metropolitana em Salvador (RMS).

Segundo informações da PC, o jovem produzia e compartilhava conteúdos considerados graves, incluindo ameaças de ataques a escolas, apologia e prática de nazismo, induzimento e instigação ao atentado contra a vida de outros usuários, além de envolvimento em abuso sexual mediado pela internet e transmissões ao vivo de maus-tratos contra animais.

As investigações apontaram ainda que o adolescente acessou, compilou e divulgou dados pessoais de autoridades policiais que atuam no enfrentamento a crimes digitais. Essas informações foram disseminadas em comunidades virtuais fechadas, ampliando os riscos para a integridade dos profissionais mencionados.

Durante a operação, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos e outros materiais considerados essenciais para o avanço das investigações. O adolescente será submetido a Autos de Investigação de Ato Infracional pelas condutas praticadas no ambiente digital. As apurações continuam com objetivo de identificar outros integrantes das comunidades virtuais e responsabilizar todos os envolvidos.

Participaram da Operação Heródoto equipes da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari (DEPOM), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do CIBERLAB/DIP, do Departamento Especializado de Investigação Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do CIBERLAB do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).