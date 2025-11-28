Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ATOS ILÍCITOS

Adolescente é apreendido após ameaças a escolas e crimes virtuais

Ele também fazia apologia ao nazismo e tinha envolvimento em abuso sexual

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/11/2025 - 23:35 h
Adolescente agia em comunidades virtuais
Adolescente agia em comunidades virtuais -

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã da quinta-feira, 27, a Operação Heródoto, que teve como principal alvo um adolescente, de 17 anos, investigado por atuar em grupos virtuais fechados onde eram praticados diversos atos ilícitos. Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca domiciliar no bairro de Novo Horizonte, em Camaçari, na Região Metropolitana em Salvador (RMS).

Segundo informações da PC, o jovem produzia e compartilhava conteúdos considerados graves, incluindo ameaças de ataques a escolas, apologia e prática de nazismo, induzimento e instigação ao atentado contra a vida de outros usuários, além de envolvimento em abuso sexual mediado pela internet e transmissões ao vivo de maus-tratos contra animais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

As investigações apontaram ainda que o adolescente acessou, compilou e divulgou dados pessoais de autoridades policiais que atuam no enfrentamento a crimes digitais. Essas informações foram disseminadas em comunidades virtuais fechadas, ampliando os riscos para a integridade dos profissionais mencionados.

Durante a operação, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos e outros materiais considerados essenciais para o avanço das investigações. O adolescente será submetido a Autos de Investigação de Ato Infracional pelas condutas praticadas no ambiente digital. As apurações continuam com objetivo de identificar outros integrantes das comunidades virtuais e responsabilizar todos os envolvidos.

Leia Também:

Homem é detido por descumprir medida protetiva da ex-companheira
Adolescente de 15 anos, investigado por decapitações, morre em confronto
Tragédia no Cefet: saiba quem eram as servidoras mortas no ataque

Participaram da Operação Heródoto equipes da 18ª Delegacia Territorial de Camaçari (DEPOM), do Departamento de Inteligência Policial (DIP), por meio do CIBERLAB/DIP, do Departamento Especializado de Investigação Criminais (DEIC) da Polícia Civil de São Paulo, do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do CIBERLAB do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

abuso sexual online Adolescente apreendido ameaças a escolas apologia ao nazismo ato infracional camaçari ciberlab Crimes cibernéticos crimes digitais dados de autoridades DEIC-SP grupos virtuais fechados investigação policial maus-tratos a animais Operação Heródoto Polícia Civil da Bahia segurança digital

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolescente agia em comunidades virtuais
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Adolescente agia em comunidades virtuais
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Adolescente agia em comunidades virtuais
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Adolescente agia em comunidades virtuais
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x