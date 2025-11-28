FIM DE CARREIRA
Adolescente de 15 anos, investigado por decapitações, morre em confronto
Ele foi filmado chutando a cabeça de uma das vítimas
Por Andrêzza Moura
Um adolescente, de 15 anos, investigado por participar de duas decapitações e por filmar os crimes ocorridos este ano, morreu na manhã desta sexta-feira, 28, durante um confronto com policiais militares, no bairro Arnaldão, em Eunápolis, no extremo sul do estado.
Segundo informações da PM, a operação ocorreu após denúncia de que integrantes do Comando Vermelho (CV) se planejavam atacar uma facção rival. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros e, no revide, balearam Lázaro Oliveira dos Santos, o Tiziu. Os demais suspeitos conseguiram fugir pulando muros de casas da rua.
Decapitações
Lazaro já era alvo de investigações desde agosto último, quando a polícia o identificou como sendo um dos suspeitos de participar das mortes de Juan Diuare Costa Pinto, de 23 anos, e de Márcio Gleudison Batista dos Santos, de 40. Segundo a polícia, ele foi o responsável por filmar os homicídios.
Juan foi encontrado morto na noite do dia 17 de agosto, no bairro Arnaldão, com ferimentos feitos a faca, decapitado e com o coração arrancando. Já Márcio foi morto em 29 de setembro, a tiros. Ele também teve a cabeça arrancada.
Durante as investigações, a polícia teve acesso aos vídeos dos crimes e, em dele, Lazaro aparece chutando a cabeça de Márcio, que rolou pelo asfalto. A polícia apurou que as gravações eram utilizadas para intimidar facções rivais. Lazaro foi identificado a partir de uma tatuagem de uma rosa que tinha na mão direita.
A tatuagem já havia sido registrada meses antes, quando ele foi apreendido por porte de drogas e liberado por ser adolescente, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ao analisar o celular dele, além das filmagens, foram encontradas imagens dele ostentando armas, incluindo um fuzil.
O delegado Manoel Vieira já havia solicitado a internação provisória do adolescente. Na ação da PM, foram apreendidas munições, carregadores, drogas, um revólver sem numeração, balaclava e um celular.
