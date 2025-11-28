Menu
FEMINICÍDIO

Jovem de 19 anos é morta a tiros pelo ex-companheiro em cidade baiana

Vítima tomava banho, quando foi surpreendida pelo homem; ele se matou

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/11/2025 - 18:35 h
Jovem vinha sendo perseguida há um ano
Jovem vinha sendo perseguida há um ano

O povoado de Felicianópolis, na zona rural de Jaborandi, oeste da Bahia, foi marcado por uma tragédia na noite desta quinta-feira, 27. A jovem Yngrid Sousa de Jesus, de 19 anos, foi morta a tiros dentro da própria residência pelo ex-companheiro, Paulo Henrique Silva Conceição, de 27.

O crime ocorreu, por voltas das 20h, na Rua da Escola Pio XII. De acordo com o delegado Leyvison Rodrigues, Paulo Henrique perseguia e ameaçava a vítima há cerca de um ano, por não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo a irmã de Yngrid, Jaqueline Sousa de Jesus, o homem entrou na casa pela porta da frente e foi até o banheiro, onde a jovem tomava banho. Ele a retirou do local, levou-a para o quarto e fechou a porta. Momentos depois, Jaqueline ouviu uma discussão entre os dois e, em seguida, um disparo de arma de fogo.

Assustada, ela deixou o imóvel com uma criança que também estava no local. Ao retornar, encontrou a irmã já morta e o homem ferido caído ao lado dela. Ele ainda foi levado ao Hospital Municipal Hermenegildo Dias da Silva, mas não resistiu e também morreu.

Segundo informações da Polícia Civil, Paulo Henrique possuía antecedentes criminais registrados em delegacias da Bahia e do Tocantins. A polícia não detalhou por quais crimes o homem foi conduzido às unidades policiais.

O caso é apurado como feminicídio seguido de suicídio. Não há informações sobre velório e sepultamento de Yngrid. As informações são do G1.

