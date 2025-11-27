Menu
FEMINICÍDIO

Homem é preso após usar o celular da mulher para confessar que a matou

Mulher foi assassinada por asfixia dentro da casa onde morava com o suspeito

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

27/11/2025 - 17:56 h
Homem foi preso preventivamente
Homem foi preso preventivamente -

Após confessar o assassinato da companheira em mensagens de áudio enviadas do celular dela, um homem, de 55 anos e que não teve o nome revelado, foi preso na quarta-feira, 26, em Itororó, no sudoeste do estado. O homem é investigado por assassinar a mulher, Joana D’Arc Vieira da Silva, de 51, no distrito de Bandeira do Colônia, em Itapetinga, também no sudoeste.

O suspeito, que foi detido por força de mandado de prisão preventiva, foi localizado por policiais da Delegacia Territorial de Itororó nas proximidades de um posto de combustível, no centro da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, Joana D’Arc foi morta por asfixia dentro da casa onde morava com o suspeito. Logo após o crime, equipes da 1ª Delegacia Territorial de Itapetinga iniciaram as investigações.

Ainda de acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por constantes desentendimentos e episódios de violência doméstica. Segundo testemunhas, o homem já havia agredido Joana e apresentava comportamento agressivo.

Após ser detido, o homem foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

x