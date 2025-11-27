Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Ofensiva global desmantela rede de pirataria e tira 303 sites do ar

Oitava fase da Operação 404 cumpre 44 mandados e prende sete pessoas no Brasil e no exterior

Luan Julião

Por Luan Julião

27/11/2025 - 15:45 h
Operação conjunta derruba plataformas usadas para distribuir conteúdo ilegal
Operação conjunta derruba plataformas usadas para distribuir conteúdo ilegal -

Uma ofensiva coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública derrubou, nesta quinta-feira, 27, mais de 300 plataformas digitais usadas para distribuição ilegal de conteúdo. Ao todo, 303 sites e um aplicativo de streaming foram retirados do ar por oferecerem filmes, séries, músicas, jogos e outros materiais protegidos por direitos autorais.

A mobilização faz parte da oitava fase da Operação 404, iniciativa batizada em referência ao código que indica páginas indisponíveis na internet. Segundo o ministério, esta etapa se tornou a maior ação internacional do Brasil contra crimes de pirataria digital.

Mandados, prisões e atuação conjunta

Durante o cumprimento das medidas judiciais, equipes brasileiras e estrangeiras executaram 44 mandados de busca e apreensão em vários estados e também fora do país. Sete pessoas foram presas ao longo das diligências.

Leia Também:

Polícia desarticula esquema profissional de torturas usado por facção
Rainha do Sul: Denarc detalha romance entre advogada e chefe de facção
Rainha do Sul: ação bloqueia R$ 100 milhões ligados a facção na Bahia

A coordenação ficou a cargo da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), por meio da Coordenação-Geral de Crimes Cibernéticos (CGCIBER – CIBERLAB). Na linha de frente, atuaram Polícias Civis de 15 estados, que trabalharam de maneira articulada com forças de segurança da Argentina, Equador, Paraguai, Peru e Reino Unido.

Além dos países diretamente envolvidos, México e Estados Unidos acompanharam a operação como observadores, interessados no modelo adotado pelo Brasil para combater pirataria de conteúdo digital.

Contexto: o que aconteceu na fase anterior

A sétima etapa da Operação 404 ocorreu em setembro e resultou no cumprimento de 30 mandados de busca e apreensão. Na ocasião, oito pessoas foram presas – cinco no Brasil e três na Argentina. Entre os detidos no território brasileiro, apenas um tinha mandado de prisão preventiva; os demais foram capturados em flagrante.

Tags:

cooperação internacional Crimes cibernéticos direitos autorais Operação 404 pirataria digital segurança pública

