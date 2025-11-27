Rainha do Sul: ação bloqueia R$ 100 milhões ligados a facção na Bahia

Polícia Civil apreendeu joias de ouro avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão - Foto: Marcela Correia e Bruno Lima

A Operação Rainha do Sul, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta quinta-feira, 27, com objetivo desarticular um núcleo estratégico do narcotráfico envolvido em tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro, resultou em 15 prisões e no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em cinco estados.

De acordo com a Polícia Civil, a ofensiva apreendeu joias de ouro avaliadas em aproximadamente R$ 1 milhão, além de celulares, dinheiro em espécie, drogas e documentos. Também houve bloqueios de contas e investimentos ligados a 26 CPFs e CNPJs, podendo ultrapassar R$ 100 milhões.

Asfixia financeira

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, André Viana, o Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), vinha preparando essa ação com foco na asfixia financeira. “Essa operação é qualificada porque atua na asfixia financeira, ou seja, no bloqueio de bens, de recursos e na prisão dos integrantes. É uma operação brilhante efetuada pelo Departamento de Narcóticos”, afirmou.

Entre os materiais apreendidos também foram encontrados um revólver calibre .357, aparelhos eletrônicos, um notebook, 520 porções de maconha, porções de cocaína, uma balança de precisão, cartões de crédito e uma placa veicular. A ofensiva inclui ainda o bloqueio de bens, veículos, imóveis e contas bancárias vinculadas aos investigados.

Até o momento, foram bloqueados sete veículos automotores, um jetski, um haras com cavalos de raça avaliado em R$ 3 milhões, e uma usina de energia solar avaliada em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo o delegado-geral, a asfixia financeira é a estratégia que a Polícia Civil passou a adotar para dar uma resposta mais eficiente ao crime organizado.

“Sabemos que, quando prendemos um traficante específico, um irmão, sobrinho, tio ou parente assume o lugar e continua a atividade. Quando atuamos na interrupção do recurso financeiro, enfraquecemos e tiramos o estímulo da ação criminosa. Essa abordagem está sendo aplicada não apenas no tráfico, mas também em outros crimes”, explicou.