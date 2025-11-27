POLÍCIA
Corpo em decomposição é encontrado dentro de rio em zona rural
A vítima foi identificada como Antônio Soares dos Santos, de 53 anos
Por Luiza Nascimento
Um corpo foi encontrado em estado de decomposição, no fim da tarde desta quarta-feira, 26, dentro de um rio localizado em Ribeirão dos Cachorros, na zona rural do município de Itabuna, na Bahia.
A vítima foi identificada como Antônio Soares dos Santos, de 53 anos. Não há informações sobre o tempo em que o corpo ficou na água.
Resgate
Populares avistaram o corpo do homem e acionaram a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Conforme apurou o portal A TARDE, agentes do15º Batalhão da Polícia Militar também participaram da ação.
As equipes competentes tiveram dificuldades no resgate, devido à falta de iluminação, mas conseguiram retirar a vítima.
Leia Também:
Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.
A 2ª Delegacia Territorial de Itabuna investiga o caso. O laudo da necropsia vai apontar a causa da morte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes