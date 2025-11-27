Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Corpo em decomposição é encontrado dentro de rio em zona rural

A vítima foi identificada como Antônio Soares dos Santos, de 53 anos

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

27/11/2025 - 11:24 h
Imagem ilustrativa da imagem Corpo em decomposição é encontrado dentro de rio em zona rural
-

Um corpo foi encontrado em estado de decomposição, no fim da tarde desta quarta-feira, 26, dentro de um rio localizado em Ribeirão dos Cachorros, na zona rural do município de Itabuna, na Bahia.

A vítima foi identificada como Antônio Soares dos Santos, de 53 anos. Não há informações sobre o tempo em que o corpo ficou na água.

Resgate

Populares avistaram o corpo do homem e acionaram a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros. Conforme apurou o portal A TARDE, agentes do15º Batalhão da Polícia Militar também participaram da ação.

As equipes competentes tiveram dificuldades no resgate, devido à falta de iluminação, mas conseguiram retirar a vítima.

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.

A 2ª Delegacia Territorial de Itabuna investiga o caso. O laudo da necropsia vai apontar a causa da morte.

x