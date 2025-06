Chacina? Corpos são encontrados em decomposição em zona rural na Bahia

Área foi isolada para o trabalho da perícia - Foto: Reprodução

Três corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados na manhã deste domingo, 25, na zona rural de Barra do Choça, município do sudoeste baiano. As vítimas, segundo informações preliminares, são duas mulheres e um homem, ainda não identificados oficialmente.

O caso foi registrado no bairro Ouro Verde, onde uma guarnição da 92ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foi acionada após denúncia sobre a presença dos cadáveres. No local, os policiais confirmaram a informação e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e a remoção dos corpos.

Ainda segundo apuração preliminar, foram encontrados sinais de violência e munições deflagradas nas proximidades dos corpos, o que levanta a suspeita de que as vítimas possam ter sido assassinadas.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a autoria e a motivação do crime.