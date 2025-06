Operação contra facções apreende meia tonelada de drogas e prende 37 na Bahia

Foco da ação é desarticular facções com atuação interestadual - Foto: Divulgação SSP

Pouco mais de meia tonelada de drogas foi apreendida e 37 suspeitos de integrar facções criminosas foram presos durante a primeira fase da Operação Lockdown, encerrada na manhã desta segunda-feira, 26. A ação também incluiu revistas no sistema prisional da Bahia.

A operação é uma iniciativa integrada das Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com apoio das Polícias Militar, Civil, Técnica e da Polícia Rodoviária Federal.

Com foco no combate às facções com atuação interestadual, principalmente nas regiões de divisa da Bahia, a operação realizou fiscalizações em rodovias, cumprimento de mandados judiciais e reforço nas ações dentro das unidades prisionais.

Balaçanço

O balanço da 1ª Fase da Operação Lockdown será apresentado nesta segunda-feira, 26, às 11h, no Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB. Participam as Secretarias da Segurança Pública e de Administração Penitenciária e Ressocialização, além das Polícias Militar, Civil, Técnica e Rodoviária Federal.

Na coletiva de imprensa estarão presentes os secretários Marcelo Werner (SSP) e José Castro (SEAP), o diretor de Operações da Polícia Rodoviária Federal, Marcus Vinícius, o superintendente da PRF na Bahia, Vagner Gomes, o comandante-geral da PM, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, o delegado-geral da PC, André Viana, e o diretor do DPT, perito criminal Osvaldo Silva.