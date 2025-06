Cuidadora de idosa é presa por maus-tratos no oeste

Família da vítima instalou câmeras na casa - Foto: Reprodução

Uma cuidadora de idosos foi presa, neste domingo, 25, por suspeita de torturar sua paciente, uma senhora de 78 anos. O caso aconteceu em Barreiras, no oeste do estado.

A autora do crime tem 56 anos, e não teve identidade divulgada. As torturas e agressões foram descobertas após a família da vítima, Lidia Linhares, olhar as imagens de uma câmera.

Lídia vive acamada e sofre com comodidades como diabetes e hipertensão. A idosa havia tentado relatar a situação para sua filha por meio de gestos.

Os parentes notaram marcas roxas pelo corpo da vítima, e então instalaram câmeras. Em uma das cenas, a cuidadora chega a apertar o pescoço da vítima.

Investigação

Além da prisão preventiva, um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil para apurar as circunstâncias que envolvem o caso.

A mulher foi apresentada na 1ª Delegacia Territorial de Barreiras.