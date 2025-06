BAHIA Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois feridos na BR-116 Passageiro destaca atuação do motorista para evitar uma tragédia Por Jair Mendonça Jr 25/05/2025 - 17:15 h

O PORTAL A TARDE recebeu as imagens de um ocupante do ônibus envolvido no acidente, que não teve a identidade revelada. - Foto: Reprodução

Um acidente na madrugada deste sábado, 24, na BR-116 entre Jequié e Jaguaquara, próximo à localidade de Baixão, deixou dois feridos. O PORTAL A TARDE recebeu a informação de um ocupante do ônibus envolvido no acidente, que não teve a identidade revelada. Leia Também: Influencer Ney Lima sofre acidente de caminhonete na BR-116 Permanência da ViaBahia na BR-324 e na BR-116 deve ser prorrogada Vídeo: carreta é flagrada sem 13 pneus na BR-116

Segundo o passageiro, que diz ter presenciado o fato, um caminhão baú invadiu a pista contrária e quase colidiu frontalmente com o ônibus que ele estava. “Durante nosso retorno para Salvador, nos envolvemos em um acidente. Felizmente, graças ao reflexo rápido do motorista, foi possível desviar para o acostamento, evitando uma tragédia maior”, conta. | Foto: Reprodução

Ainda segundo ele, a lateral do ônibus ficou danificada e, com a colisão, duas pessoas sofreram ferimentos leves. “O nosso motorista foi um heroi, salvando a vida de muitos passageiros, inclusive a minha, já que estava em uma das poltronas da frente, ao lado esquerdo do ônibus (poltrona 7). A empresa Rota deveria premiar esse profissional”, sugere o passageiro. | Foto: Jair Mendonça Jr A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão federal responsável pela administração e gestão da BR-116, para saber detalhes do acidente, principalmente a versão do condutor do caminhão baú, mas até o fechamento desta matéria, não teve retorno.

