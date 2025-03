Vídeo: carreta é flagrada sem 13 pneus na BR-116

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma carreta sem 13 pneus na BR-116, em Santa Cecília (SC), na segunda-feira, 3. O veículo partiu de Caxias do Sul (RS) com destino a Maringá (PR), um percurso de mil quilômetros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou o veículo e percebeu que a carreta circulava com pneus em apenas um dos quatro eixos do semirreboque. Dirigir sem os equipamentos sobrecarrega os eixos restantes, pode causar danos na suspensão e deformações permanentes no semirreboque.

Veja o vídeo:

De acordo com os agentes da PRF, isso compromete a estabilidade, a frenagem e aumenta o risco de acidentes. O motorista alegou que pretendia comprar os pneus no Paraná, onde os preços seriam melhores.

A PRF autuou o condutor por ausência de equipamento obrigatório. "O valor não é alto, dado o tamanho da inconsequência. A multa é de R$ 193,23 e o condutor recebe 5 pontos na CNH", explicou Alexandre Castilho, da comunicação da PRF. No entanto, ele só poderá liberar o veículo após a instalação dos 13 pneus necessários.

A carreta foi recolhida e permanecerá retida até que a situação seja regularizada.