Turista brasiliense é executado por traficantes do CV em favela

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) - Foto: Reprodução

A morte do turista do Distrito Federal, Fabrício Alves Monteiro, de 28 anos, vem sendo investigada pela Polícia Civil. A suspeita é que a vítima tenha sido executada por traficantes do Comando Vermelho (CV). Ele estava no Rio de Janeiro para o feriado de carnaval acompanhado de dois primos quando foi abordado por criminosos em Honório Gurgel, na Zona Norte, próximo à comunidade da Palmeirinha.

De acordo com as investigações, os traficantes assumiram o controle do veículo e levaram as vítimas para dentro da comunidade, área sob domínio do CV. Durante a abordagem, roubaram o celular de Monteiro e, ao acessar o aparelho, encontraram mensagens e imagens que o ligariam a integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival. Diante dessas evidências, ele teria sido julgado em um “tribunal do tráfico”.

O caso foi inicialmente registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), mas posteriormente encaminhado para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Paralelamente, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a possível relação do crime com um corpo carbonizado encontrado na Avenida Brasil, nas proximidades da comunidade do Muquiçu, controlada pelo TCP.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação formal. As autoridades continuam a investigação para apurar os responsáveis e esclarecer os motivos do crime.