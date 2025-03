Mãe suspeita de matar filho de 4 anos por envenenamento é presa

Menino era autista e estudava em creche, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Uma mãe suspeita de envenenar o filho de 4 anos, foi presa em flagrante, em Honório Gurgel, na zona norte do Rio de Janeiro, no último sábado, 1. A mulher foi identificada como Pâmela Luiza Azevedo Dias e o menino Emanuel da Silva Dias que morreu vítima de envenenamento. A informação é da CNN Brasil.

De acordo com a polícia, a mulher também ingeriu o veneno, foi hospitalizada e permanece sob custódia no Hospital Carlos Chagas. A Secretaria de Saúde não divulgou o estado de saúde da mãe. O menino era autista e estudava em uma creche em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O sepultamento da vítima ocorreu na última segunda-feira, 3, no Cemitério Nossa Senhora das Graças, em Duque de Caxias (RJ). O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.