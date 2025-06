Operação Lockdown prende 59 suspeitos e mira facções que atuam na Bahia

Ação integrada combate facções, tráfico de drogas e armas nas rodovias - Foto: Foto: Ilustrativa | Cândido Vinícius | Polícia Civil da Bahia

A Operação Lockdown, deflagrada por forças estaduais e federais de segurança, alcançou, na manhã desta segunda-feira, 26, a marca de 59 integrantes de facções criminosas interestaduais capturados. A ação integrada tem como foco o combate ao tráfico de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro, roubos e corrupção de menores.

As atividades se concentram especialmente nas regiões de divisa da Bahia com outros oito estados da federação, áreas estratégicas para o escoamento de ilícitos.

Trabalho de inteligência e integração entre forças

De acordo com o secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, a operação representa um avanço importante na repressão qualificada ao crime organizado. “A Operação Lockdown é fruto de um trabalho de inteligência, mas, acima de tudo, de um trabalho de integração. A gente sabe que as rodovias, em especial, são utilizadas para o tráfico de drogas, para o tráfico de armas e para o tráfico de animais silvestres”, afirmou.

O secretário destacou que os primeiros 15 dias de trabalho trouxeram resultados expressivos, graças à união das forças estaduais com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Durante esses últimos 15 dias, a gente fez uma ação integrada — Polícia Militar, Polícia Civil, DPT —, acima de tudo com apoio irrestrito da Polícia Rodoviária Federal no combate, em especial, desses crimes, né? Os números demonstram o quanto foi eficiente essa operação. Essa operação hoje termina uma primeira fase, mas se iniciam outras e se planejam outras etapas para que a gente possa continuar fortalecendo.”, pontuou Werner.

Drogas e armas entram pelas rodovias

Segundo ele, a maioria das drogas e armas apreendidas no estado têm origem fora da Bahia, principalmente de estados do Sudeste. “A gente sabe que a maioria da droga consumida aqui no nosso estado, e as armas que chegam e são cada vez mais apreendidas pelas forças de segurança, chegam através das nossas fronteiras, através das rodovias, e talvez entre entrepostos, acima de tudo, de estados não só fronteiriços, mas também da região Sudeste”.

Prisão de líderes fora da Bahia

Além disso, Werner destacou o alcance da operação, que vai além das fronteiras da Bahia. “A gente destaca, ao longo desses últimos dois anos e meio, a prisão de 160 lideranças, né? Sendo que 90 delas em outros estados da federação. Ontem, inclusive, né, a partir de uma operação que faz parte da Operação Lockdown, localizamos uma liderança que tem atuação no sudoeste do nosso estado e que se encontrava em um dos estados do Sudeste”, contou.

Apoio da PRF e atuação nacional

O secretário frisou a importância da cooperação com outros estados e com instituições federais para alcançar não apenas criminosos, mas também os bens oriundos da lavagem de dinheiro, um dos principais pilares das facções. “Hoje, não há que se falar em segurança pública, em combate à organização criminosa, sem uma integração, sem esse compartilhamento de informações com os órgãos federais, como a Polícia Rodoviária Federal.”

Para o diretor nacional de Operações da PRF, Marcus Vinícius, a capilaridade da instituição em todo o território nacional tem sido determinante para os resultados da Lockdown. “a Polícia Rodoviária Federal está em todos os rincões do país —, tem atividades de inteligência bem distribuídas. Então, nesses 27 estados comandados pela Diretoria de Inteligência, nós temos uma grande capilaridade que nos faz ser esse grande apreendedor de drogas, né? Já desde 2023, 2024 e agora 2025, está no mesmo caminho”, afirmou.

"A gente faz, com esse trabalho de inteligência, aumentar bastante. Vem batendo recordes de apreensões e isso, sim, é fruto de um trabalho técnico, integrado com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas, devido à nossa capilaridade, sem dúvida, há uma integração grande. Isso nos traz esses grandes resultados das operações", completou.

PM destaca policiamento nas rodovias

O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, também ressaltou a importância da atuação conjunta. “Nós tivemos resultados muito positivos a partir dessa Operação Lockdown, mas temos feito operações integradas em todos os sentidos no estado da Bahia, agora também integrando órgãos federais. Nós temos oito estados que fazem divisa com o estado da Bahia, e temos unidades em todas essas divisas. E os resultados têm sido proveitosos exatamente por isso, porque temos feito de forma integrada. Nós integramos nossa Polícia Rodoviária Estadual.”

Ele também destacou o papel das rodovias no escoamento do crime organizado. "Eu tenho dito que o crime passa sempre por rodovias, e a intensificação do policiamento nas rodovias tem sido grande, e os resultados têm sido dessa natureza que vocês estão vendo aí", disse.

"Nós tivemos resultados muito proveitosos, muito positivos a partir dessa integração do governo federal com o governo estadual, da Polícia Rodoviária Federal com a nossa polícia local — Polícia Civil, DPT, Polícia Militar. Essa integração trouxe esse resultado, e nós acreditamos nisso. Acreditamos na integração, acreditamos na atividade voltada a partir da inteligência. Então, estamos fazendo o policiamento orientado pela inteligência, e o resultado vem com muita eficácia", finalizou.