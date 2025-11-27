Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Polícia desarticula esquema profissional de torturas usado por facção

Vídeos de vítimas amarradas e espancadas levaram à prisão de cinco integrantes do grupo

Luan Julião

Por Luan Julião

27/11/2025 - 15:01 h
Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas
Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas -

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul desarticulou, nesta quinta-feira, 27, um esquema criminoso que transformava cobranças de dívidas ligadas ao tráfico e à agiotagem em um ciclo organizado de torturas, sequestros e extorsões. Cinco homens foram presos durante a Operação Omertà, deflagrada em Caxias do Sul (RS) e em Imbituba (SC).

A ofensiva atingiu o núcleo responsável por submeter devedores a agressões extremas, registradas em vídeo, além de cárcere privado e ameaças. O nome da operação faz alusão ao código de silêncio das máfias italianas, referência ao modus operandi violento e intimidador praticado pela quadrilha.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vídeos revelaram o papel do “torturador profissional”

A investigação avançou após a captura do primeiro suspeito, considerado o principal executor das sessões de espancamento encomendadas pelos contratantes. No celular dele, investigadores encontraram registros feitos entre maio e agosto deste ano, mostrando vítimas amarradas e ajoelhadas, enquanto eram agredidas com porretes, bastões, máquinas de choque e barras metálicas.

As gravações também exibem ameaças dirigidas a mulheres e crianças. Durante o cumprimento de mandado em sua residência, policiais apreenderam roupas idênticas às usadas nos vídeos, além de drogas, celulares e ferramentas reconhecidas como instrumentos de tortura.

Funções definidas dentro da engrenagem criminosa

A 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul identificou ainda um segundo integrante do grupo, responsável por acompanhar o torturador nos sequestros, controlar a movimentação das vítimas e filmar as agressões. Ele havia deixado o estado para escapar das diligências, mas acabou preso em Imbituba nesta quinta-feira.

Leia Também:

Rainha do Sul: Denarc detalha romance entre advogada e chefe de facção
Rainha do Sul: ação bloqueia R$ 100 milhões ligados a facção na Bahia
Operação contra fraude bilionária em empresa de combustíveis chega à Bahia

O homem detido no bairro Bela Vista é apontado como o contratante do espancamento de um devedor no bairro Lourdes, ocorrido em maio, após um conflito envolvendo agiotagem. Já o acusado localizado no bairro Desvio Rizzo estaria envolvido nas cobranças mais violentas. Em um dos casos, invadiu a casa da vítima, obrigou-a a ajoelhar-se diante das filhas pequenas e gravou um vídeo com uma arma apontada para sua cabeça.

O quinto preso teve a preventiva decretada e já era investigado desde o início do caso, quando as primeiras provas apontavam sua atuação direta como torturador.

Cativeiros, ameaças e vídeos como ferramenta de intimidação

Segundo o delegado Rodrigo Kleger Duarte, o grupo atuava como um serviço terceirizado de violência contratado por traficantes e agiotas. As vítimas eram levadas a locais de cativeiro, submetidas a espancamentos e pressionadas a gravar vídeos assumindo dívidas, material usado tanto para justificar a violência quanto para aumentar o terror psicológico.

Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima ao número (54) 98414-1808.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Agiotagem Operação Omertà Polícia Civil Sequestro tortura tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

Quadrilha atuava a mando de traficantes e agiotas
Play

Caso Thaila: mãe presta depoimento e revela que filha pediu Pix

x