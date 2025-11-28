Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Tiroteio entre facção e polícia é registrado no Nordeste de Amaralina

Caso aconteceu no início da tarde desta sexta, 28

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

28/11/2025 - 12:55 h | Atualizada em 28/11/2025 - 13:46
Um tiroteio foi registrado no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 28. Policiais civis teriam sido recebido a tiros ao entrar na localidade.

Segundo informações iniciais, os agentes realizavam uma operação na região para localizar suspeitos, quando foram supreendidos por integrantes de uma facção criminosa.

Além de viaturas, um helicóptero sobrevoa a região. Até o momento, não há confirmação de que o caso tenha ligação com a Operação Parking.

O portal A TARDE tentou contato com Polícia Civil, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Operação Parking

A Polícia Civil deflagrou a Operação Parking, na manhã desta sexta-feira, 28, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no Nordeste de Amaralina.

No início da manhã, quatro homens suspeitos de roubos e furtos nas imediações do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ao longo da semana, outros dois suspeitos já haviam sido capturados.

