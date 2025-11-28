Tiroteio entre facção e polícia é registrado no Nordeste de Amaralina

- Foto: Reprodução

Um tiroteio foi registrado no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira, 28. Policiais civis teriam sido recebido a tiros ao entrar na localidade.

Segundo informações iniciais, os agentes realizavam uma operação na região para localizar suspeitos, quando foram supreendidos por integrantes de uma facção criminosa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de viaturas, um helicóptero sobrevoa a região. Até o momento, não há confirmação de que o caso tenha ligação com a Operação Parking.

O portal A TARDE tentou contato com Polícia Civil, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Operação Parking

A Polícia Civil deflagrou a Operação Parking, na manhã desta sexta-feira, 28, para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão no Nordeste de Amaralina.

No início da manhã, quatro homens suspeitos de roubos e furtos nas imediações do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ao longo da semana, outros dois suspeitos já haviam sido capturados.