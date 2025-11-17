POLÍCIA
Homem é executado a tiros no Nordeste de Amaralina
Crime ocorreu na Rua Professor Teles de Menezes
Por Victoria Isabel
Um homem foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 17, na Rua Professor Teles de Menezes, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A vítima não teve a identidade confirmada.
De acordo com a Polícia Militar da Bahia, uma guarnição do 30º BPM foi acionada. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.
Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências estão em andamento para identificar a vítima, bem como apurar a autoria e a motivação do crime.
O patrulhamento foi intensificado na localidade e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela PC.
