POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é executado a tiros no Nordeste de Amaralina

Crime ocorreu na Rua Professor Teles de Menezes

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 10:47 h
Rua Professor Teles de Menezes
Rua Professor Teles de Menezes -

Um homem foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 17, na Rua Professor Teles de Menezes, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A vítima não teve a identidade confirmada.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, uma guarnição do 30º BPM foi acionada. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências estão em andamento para identificar a vítima, bem como apurar a autoria e a motivação do crime.

Policial militar fica ferido após confronto no bairro de Santa Cruz
Idoso é preso depois de tentar matar a esposa a facadas na RMS
Caso Raiane: prisões confirmam execução e descartam bala perdida

O patrulhamento foi intensificado na localidade e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela PC.

