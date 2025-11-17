Homem é executado a tiros no Nordeste de Amaralina

Rua Professor Teles de Menezes - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem foi executado a tiros na manhã desta segunda-feira, 17, na Rua Professor Teles de Menezes, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A vítima não teve a identidade confirmada.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, uma guarnição do 30º BPM foi acionada. Ao chegarem, os policiais constataram o fato e isolaram o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Polícia Civil, oitivas e diligências estão em andamento para identificar a vítima, bem como apurar a autoria e a motivação do crime.

O patrulhamento foi intensificado na localidade e as circunstâncias do ocorrido serão apuradas pela PC.