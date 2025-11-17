POLÍCIA
Policial militar fica ferido após confronto no bairro de Santa Cruz
Agente foi atingido por estilhaços após viatura ser atingida
Por Victoria Isabel
Um policial militar foi ferido por estilhaços durante uma troca de tiros, neste domingo, 16, no bairro da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 30º BPM realizava rondas na região, quando se depararam com dois indivíduos em uma moto cuja placa os sistemas indicavam ser clonada. Diante da voz de parada, a dupla fugiu.
"Durante o acompanhamento, um grupo de criminosos da região atirou contra a viatura, atingindo o para-brisa. Os estilhaços feriram sem gravidade um dos policiais", disse em nota.
A moto foi apreendida e apresentada na DRFRV e o patrulhamento foi intensificado na região
