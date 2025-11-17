Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Policial militar fica ferido após confronto no bairro de Santa Cruz

Agente foi atingido por estilhaços após viatura ser atingida

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

17/11/2025 - 7:38 h | Atualizada em 17/11/2025 - 10:51
Polícia Militar/Ilustrativa
Polícia Militar/Ilustrativa -

Um policial militar foi ferido por estilhaços durante uma troca de tiros, neste domingo, 16, no bairro da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição do 30º BPM realizava rondas na região, quando se depararam com dois indivíduos em uma moto cuja placa os sistemas indicavam ser clonada. Diante da voz de parada, a dupla fugiu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Durante o acompanhamento, um grupo de criminosos da região atirou contra a viatura, atingindo o para-brisa. Os estilhaços feriram sem gravidade um dos policiais", disse em nota.

Leia Também:

Idoso é preso depois de tentar matar a esposa a facadas na RMS
Caso Raiane: prisões confirmam execução e descartam bala perdida
Adolescente é apreendido após trocar tiros com PMs em Ondina

A moto foi apreendida e apresentada na DRFRV e o patrulhamento foi intensificado na região

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Polícia policial militar tiroteio troca de tiros

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Motorista embriagado mata homem atropelado e fere três pessoas na RMS

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Influenciador digital é morto a tiros em cidade do interior

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Vídeo: homem é flagrado em telhado de loja ao tentar fugir após roubo

Polícia Militar/Ilustrativa
Play

Criança de 3 anos morre em incêndio em bar na Praia do Forte; veja vídeo

x