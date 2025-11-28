Ataque em unidade do Cefet deixa duas funcionárias mortas

- Foto: Reprodução / Felipe Grinberg

Duas funcionárias do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) Celso Suckow da Fonseca, no Maracanã, Zona Norte do Rio, morreram após um ataque a tiros ocorrido na tarde desta sexta-feira dentro da unidade de ensino. O crime foi registrado por volta de 15h50.

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiram aos ferimentos. Uma delas foi identificada como Allane de Souza Pedrotti Matos. As duas foram atingidas na cabeça enquanto trabalhavam na Diretoria de Ensino.

Relatos de funcionários indicam que o homem apontado como autor dos disparos havia estado no Cefet pela manhã, cumprimentando colegas normalmente. Horas depois, ele retornou, entrou na sala da direção e atirou contra as duas servidoras da Diretoria de Ensino.

A Polícia Militar informou que equipes do 6º BPM foram chamadas após o registro de disparos dentro da instituição. Ao chegarem, encontraram as vítimas feridas e acionaram o socorro. Durante as buscas no prédio, os agentes localizaram o corpo de um homem, que seria o responsável pelo ataque.

Por causa do ocorrido, as aulas previstas para o turno da noite foram canceladas.