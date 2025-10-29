Garçom é preso por pornografia infantil durante operação em Salvador

As investigações tiveram início a partir de uma apuração conduzida em Brasília - Foto: Pedro Moraes / Ascom PCBA

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar material de pornografia infantil durante a Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 29, em Salvador. A ação cumpriu dois mandados judiciais nos bairros do Imbuí e do Engenho Velho da Federação, no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que trabalha como garçom, foi localizado em sua residência, no bairro do Engenho Velho da Federação, onde os agentes encontraram vasto material pornográfico em seu celular, incluindo fotos e vídeos com adolescentes.

As investigações tiveram início a partir de uma apuração conduzida em Brasília, que identificou o homem como dono de um perfil em rede social usado para comercializar conteúdos ilícitos envolvendo menores de idade.

O suspeito foi preso em flagrante e teve os aparelhos celulares apreendidos. No bairro do Imbuí, o outro alvo da operação não foi localizado.

Desde o mês de junho, já foram cumpridos 21 mandados de busca, apreensão e prisão, resultando na retirada do convívio social de 19 pessoas, entre adultos presos e adolescentes apreendidos, envolvidos em exploração sexual infantojuvenil, incitação à tortura e ao suicídio, além da divulgação e comercialização de imagens de pornografia infantil.

De acordo com o delegado Clay Cardoso Andrade, diretor adjunto do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), as equipes especializadas utilizam ferramentas de inteligência policial e recursos tecnológicos para rastrear suspeitos, realizando varreduras em redes sociais, plataformas de jogos on-line, deep web e sistemas de geolocalização. As diligências têm o objetivo de localizar dispositivos eletrônicos e reunir elementos probatórios que subsidiem as investigações.

“O trabalho de inteligência policial é fundamental para identificar e localizar essas pessoas que cometem crimes nas redes. Utilizamos ferramentas específicas, diligências em ambiente cibernético e sistemas de geolocalização, o que nos permite chegar até os autores e garantir a responsabilização de cada um deles. A população pode colaborar com as investigações ligando para o Disque Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O sigilo é garantido”, destacou o delegado.

Além do território baiano, outras prisões foram realizadas em ações integradas com as Polícias Civis de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Um dos alvos foi preso na França, após investigações conjuntas entre a Polícia Civil da Bahia e a de São Paulo.

A Operação Brilho do Amanhã é permanente, sendo coordenada pelo DPMCV, com apoio das Delegacias Territoriais (DTs), da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e da Agência de Inteligência