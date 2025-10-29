OPERAÇÃO BRILHO DO AMANHÃ
Garçom é preso por pornografia infantil durante operação em Salvador
Homem de 27 anos foi localizado no Engenho Velho da Federação
Por Victoria Isabel
Um homem de 27 anos foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar material de pornografia infantil durante a Operação Brilho do Amanhã, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quarta-feira, 29, em Salvador. A ação cumpriu dois mandados judiciais nos bairros do Imbuí e do Engenho Velho da Federação, no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes em ambientes virtuais.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito, que trabalha como garçom, foi localizado em sua residência, no bairro do Engenho Velho da Federação, onde os agentes encontraram vasto material pornográfico em seu celular, incluindo fotos e vídeos com adolescentes.
As investigações tiveram início a partir de uma apuração conduzida em Brasília, que identificou o homem como dono de um perfil em rede social usado para comercializar conteúdos ilícitos envolvendo menores de idade.
O suspeito foi preso em flagrante e teve os aparelhos celulares apreendidos. No bairro do Imbuí, o outro alvo da operação não foi localizado.
Desde o mês de junho, já foram cumpridos 21 mandados de busca, apreensão e prisão, resultando na retirada do convívio social de 19 pessoas, entre adultos presos e adolescentes apreendidos, envolvidos em exploração sexual infantojuvenil, incitação à tortura e ao suicídio, além da divulgação e comercialização de imagens de pornografia infantil.
De acordo com o delegado Clay Cardoso Andrade, diretor adjunto do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), as equipes especializadas utilizam ferramentas de inteligência policial e recursos tecnológicos para rastrear suspeitos, realizando varreduras em redes sociais, plataformas de jogos on-line, deep web e sistemas de geolocalização. As diligências têm o objetivo de localizar dispositivos eletrônicos e reunir elementos probatórios que subsidiem as investigações.
“O trabalho de inteligência policial é fundamental para identificar e localizar essas pessoas que cometem crimes nas redes. Utilizamos ferramentas específicas, diligências em ambiente cibernético e sistemas de geolocalização, o que nos permite chegar até os autores e garantir a responsabilização de cada um deles. A população pode colaborar com as investigações ligando para o Disque Denúncia (181) da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O sigilo é garantido”, destacou o delegado.
Além do território baiano, outras prisões foram realizadas em ações integradas com as Polícias Civis de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Um dos alvos foi preso na França, após investigações conjuntas entre a Polícia Civil da Bahia e a de São Paulo.
A Operação Brilho do Amanhã é permanente, sendo coordenada pelo DPMCV, com apoio das Delegacias Territoriais (DTs), da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), do Núcleo Especializado em Repressão a Crimes Contra Crianças e Adolescentes no Ambiente Virtual (Nercca) e da Agência de Inteligência do
