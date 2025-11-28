Menu
FORA DA LEI

Homem é detido por descumprir medida protetiva da ex-companheira

Ele foi localizado na casa da mulher

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

28/11/2025 - 20:25 h
Esta não foi a primeira vez que homem descumpre a medida -

Investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa prenderam, na manhã desta sexta-feira (28), um homem por descumprir medida protetiva de urgência em favor da ex-companheira. Ele foi localizado na residência da mulher, no bairro São Gotardo, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

O homem já era alvo de apuração por violação de domicílio na mesma residência, ocorrida em 3 de outubro deste ano, quando a medida protetiva estava em vigor. Durante a ação policial, foi apreendida uma munição calibre 38, que será periciada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Munição calibre 38 foi apreendida em poder do suspeito
Munição calibre 38 foi apreendida em poder do suspeito | Foto: Divulgação Polícia Civil

Após passar por exames de corpo de delito, o homem permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações seguem para apurar detalhes do descumprimento da medida protetiva.

Além dos policiais da 1ª DT/Bom Jesus da Lapa, agentes do Grupo de Atendimento Técnico e Tático à Investigação (GATTI/São Francisco) também participaram da operação.

