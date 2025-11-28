FORA DA LEI
Homem é detido por descumprir medida protetiva da ex-companheira
Ele foi localizado na casa da mulher
Por Andrêzza Moura
Investigadores da 1ª Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa prenderam, na manhã desta sexta-feira (28), um homem por descumprir medida protetiva de urgência em favor da ex-companheira. Ele foi localizado na residência da mulher, no bairro São Gotardo, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
O homem já era alvo de apuração por violação de domicílio na mesma residência, ocorrida em 3 de outubro deste ano, quando a medida protetiva estava em vigor. Durante a ação policial, foi apreendida uma munição calibre 38, que será periciada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Após passar por exames de corpo de delito, o homem permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações seguem para apurar detalhes do descumprimento da medida protetiva.
Além dos policiais da 1ª DT/Bom Jesus da Lapa, agentes do Grupo de Atendimento Técnico e Tático à Investigação (GATTI/São Francisco) também participaram da operação.
