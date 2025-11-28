Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Tragédia no Cefet: saiba quem eram as servidoras mortas no ataque

Atirador foi identificado como Jão Antônio Miranda Tello Gonçalves, ex-funcionário da instituição

Luan Julião

Por Luan Julião

28/11/2025 - 19:37 h
Allane Mattos e Layse Pinheiro
Allane Mattos e Layse Pinheiro -

Duas profissionais do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, Zona Norte do Rio, foram mortas a tiros na tarde desta sexta-feira, 28. O autor dos disparos, identificado como Jão Antônio Miranda Tello Gonçalves, ex-funcionário da instituição, tirou a própria vida após o ataque. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

As vítimas eram figuras conhecidas dentro do Cefet. Allane de Souza Pedrotti Mattos atuava na chefia da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (Diace). Doutora em Letras, ela acumulava passagens pela PUC-Rio, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Universidade de Copenhagen, na Dinamarca. No Cefet, coordenava a equipe pedagógica e acadêmica ligada à Educação Profissional e Tecnológica do Ensino Médio.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Fora da instituição, se apresentava como “mãe e cria do Morro do Pinto” e mantinha uma relação intensa com a música, sendo cantora, compositora e pandeirista.

Leia Também:

Jovem de 19 anos é morta a tiros pelo ex-companheiro em cidade baiana
Ataque em unidade do Cefet deixa duas funcionárias mortas
Operação desmonta monopólio de gás controlado pelo Comando Vermelho

A segunda vítima, Layse Costa Pinheiro, era psicóloga escolar e formada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Em suas redes sociais, destacava suas lutas e posicionamentos: dizia-se feminista, antirracista e engajada na defesa de minorias, além de apaixonada por música e dança de salão.

O ataque provocou pânico entre alunos e funcionários. Jonathan, estudante que estava em uma aula de reforço quando os disparos começaram, descreveu o momento de tensão: “Escutei uns quatro barulhos, mas não imaginei que fossem tiros. Depois, uma pessoa entrou desesperada dizendo que uma funcionária havia sido baleada. Aí começou o desespero total”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cefet Educação feminismo HOMICÍDIO música violência

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Allane Mattos e Layse Pinheiro
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Allane Mattos e Layse Pinheiro
Play

Polícia ocupa Recôncavo baiano em ação contra facção e apreende arsenal de guerra

Allane Mattos e Layse Pinheiro
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Allane Mattos e Layse Pinheiro
Play

Plantação gigante de maconha é encontrada por drone na Bahia

x