Horto Florestal é alvo de ladrões de Ozempic com farmácia assaltada
O estabelecimento já havia sido alvo de roubo no último dia 13
Por Redação | Portal Massa!
Criminosos armados assaltaram uma farmácia na Rua Waldemar Falcão, no bairro Horto Florestal, em Salvador, na manhã deste domingo, 23, levando diversas canetas emagrecedoras.
O estabelecimento já havia sido alvo de roubo no último dia 13, quando os produtos também foram o foco dos assaltantes, devido ao alto valor de mercado ,que pode chegar a R$ 1 mil por unidade, e à crescente demanda.
A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que realizou rondas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
