Horto Florestal é alvo de ladrões de Ozempic com farmácia assaltada

Criminosos armados assaltaram uma farmácia na Rua Waldemar Falcão, no bairro Horto Florestal, em Salvador, na manhã deste domingo, 23, levando diversas canetas emagrecedoras.

O estabelecimento já havia sido alvo de roubo no último dia 13, quando os produtos também foram o foco dos assaltantes, devido ao alto valor de mercado ,que pode chegar a R$ 1 mil por unidade, e à crescente demanda.

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que realizou rondas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.