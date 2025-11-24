Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Horto Florestal é alvo de ladrões de Ozempic com farmácia assaltada

O estabelecimento já havia sido alvo de roubo no último dia 13

Redação | Portal Massa!

Por Redação | Portal Massa!

24/11/2025 - 7:44 h
Imagem ilustrativa da imagem Horto Florestal é alvo de ladrões de Ozempic com farmácia assaltada
-

Criminosos armados assaltaram uma farmácia na Rua Waldemar Falcão, no bairro Horto Florestal, em Salvador, na manhã deste domingo, 23, levando diversas canetas emagrecedoras.

O estabelecimento já havia sido alvo de roubo no último dia 13, quando os produtos também foram o foco dos assaltantes, devido ao alto valor de mercado ,que pode chegar a R$ 1 mil por unidade, e à crescente demanda.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Filho grava pai espancando a mãe e chama a polícia; homem foi preso
Jovem baiano que estava desaparecido é encontrado morto em São Paulo
Suspeito de integrar PCC morre em confronto com a polícia

A Polícia Militar confirmou a ocorrência e informou que realizou rondas na região, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

assalto farmácia horto florestal Ozempic Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Líder de facção criminosa na Bahia cai em operação da Polícia Civil

Play

Emboscada: Jovem morto com mais de 70 tiros foi levado de festa paredão

Play

Homem é executado a tiros em Santa Cruz; vídeo

Play

Familiares buscam por adolescente desaparecida em cidade da RMS

x