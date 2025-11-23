VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Filho grava pai espancando a mãe e chama a polícia; homem foi preso
Homem chegou em casa embriagado e obrigou a mulher a consumir bebida alcóolica
Por Andrêzza Moura
Um momento de violência doméstica foi registrado na Vila Zenira, em Imperatriz, no Maranhão, quando um homem foi filmado agredindo a própria esposa pelo próprio filho do casal. As imagens desesperadoras levaram a polícia a agir rapidamente, resultando na prisão do agressor em flagrante.
José Souza da Silva foi gravado pelo próprio filho agredindo a esposa, entre a noite do sábado, 22, e a madrugada do domingo, 23, na Vila Zenira, em Imperatriz, no Maranhão. Nas imagens, enquanto espanca a mulher com tapas no rosto, ele afirma que a esposa “atrapalhava sua vida” e que deveria “ajudá-lo, não atrapalhar”.
Segundo informações da Polícia Militar, as agressões tiveram início após o suspeito chegar em casa embriagado e obrigar a mulher a consumir bebida alcoólica. A vítima, que apresentava ferimentos visíveis, foi encaminhada a um hospital local para receber atendimento médico.
O homem foi preso em flagrante após os policiais terem acesso a gravação. Ele foi levado à Delegacia de Imperatriz, onde foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. As informações são do G1.
